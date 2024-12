Sony PlayStation 5 Pro oficjalnie zaprezentowane - znamy specyfikację, datę premiery oraz cenę ulepszonej konsoli

Informacje o konsoli Sony PlayStation 5 Pro pojawiały się w sieci już od wielu miesięcy. Wielu zastanawiało się czy japoński producent w ogóle zaserwuje podobną premierę jak w generacji PlayStation 4, gdy w połowie życia konsoli pojawiła się mocniejsza wersja PlayStation 4 Pro. W przypadku PS5 Pro bardzo długo słyszeliśmy tylko nieoficjalne informacje... aż do momentu, gdy Sony zaczęło celebrować 30-lecie PlayStation i w opublikowanej grafice pojawiła się konsola o wyglądzie dotychczas niedostępnym dla użytkowników. Z kolei wczoraj producent zapowiedział krótkie wydarzenie, w którym miał wziąć udział Mark Cerny, a więc główny architekt ostatnich konsol PlayStation. Tak jak mogliśmy się spodziewać, dzisiaj sprzęt został pokazany.

Sony oficjalnie zaprezentowało konsolę PlayStation 5 Pro. Mocniejsza wersja PS5 zadebiutuje na rynku jeszcze w 2024 roku, a dokładniej 7 listopada w cenie 799,99 euro (około 3500 złotych).

PlayStation 5 Pro zaoferuje wyższą wydajność w grach dzięki nowemu układowi graficznemu oraz osobnemu chipowi do sprzętowej akceleracji upscalingu AI, znanego jako PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Wbudowany w APU układ graficzny zaoferuje do 45% wyższą wydajność w zwykłej rasteryzacji oraz nawet 2-3x wyższe osiągi z włączonym Ray Tracingiem. Z kolei PSSR, dzięki algorytmom uczenia maszynowego, ma na celu utrzymanie maksymalnej wierności obrazu (oprawa graficzna ma być zbliżona do dotychczasowych trybów Fidelity / Quality z PS5), przy jednoczesnej płynności na poziomie 60 klatek na sekundę. Podczas prezentacji pokazano fragmenty z takich gier jak The Last of Us: Part 2 Remastered, Ratchet & Clank: Rift Apart czy Marvel's Spider-Man 2.

Nowy układ graficzny AMD w PlayStation 5 Pro posiada o 67% więcej bloków Compute Units, dodatkowo również podsystem pamięci został nieco rozszerzony, oferując o 28% szybsze kości typu GDDR6, co przełoży się również na trochę wyższą przepustowość (niestety Sony w oficjalnych materiałach bardzo skąpi na konkretnych, technicznych danych). Jedną z funkcjonalności będzie PS5 Pro Game Boost, która zwiększy wydajność na grach, działających bazowo w PS4 w ramach wstecznej kompatybilności (mowa o ponad 8500 tytułach). PlayStation 5 Pro oferuje obsługę najnowszego standardu łączności bezprzewodowej Wi-Fi 7. Nie brakuje ponadto wsparcia dla rozdzielczości 8K oraz VRR (Variable Refresh Rate).

Gry, które będą w pełni wspierać PlayStation 5 Pro, otrzymają specjalne oznaczenie. Obecnie mowa o takich produkcjach jak: Alan Wake 2, Assassin's Creed Shadows, Demon's Souls, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy VII Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant oraz The Last of Us: Part 2 Remastered. Kolejne gry będą ogłaszane w późniejszym czasie. Konsola domyślnie będzie sprzedawana w jednej wersji - bez napędu Ultra HD Blu-ray oraz z nośnikiem SSD o pojemności 2 TB. Do konsoli będzie można dokupić osobno napęd UHD Blu-ray, podobnie jak ma to miejsce w obecnej wersji PS5 (Slim) Digital.

PlayStation 5 Pro zadebiutuje na rynku dokładnie 7 listopada 2024 roku w cenie 799,99 euro. Prawdopodobnie przełoży się to na cenę w Polsce w okolicach 3500 złotych. Konsola będzie sprzedawana z kontrolerem DualSense oraz tą samą podstawką, którą znajdziemy w obecnych wersjach PS5 Slim. Zamówienia przedpremierowe na urządzenie wystartują z kolei 26 września 2024 roku. Jeśli będziemy chcieli dodać do konsoli napęd UHD Blu-ray, czeka nas dodatkowy wydatek w okolicach 500 złotych.

Źródło: Sony