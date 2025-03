Sony potwierdza wygląd PlayStation 5 Pro. Zapowiedź wyczekiwanej konsoli ma się odbyć w najbliższych dniach

Wydaje się, że lada moment zakończą się wszystkie plotki i przecieki na temat konsoli Sony PlayStation 5 Pro. Niedawno w sieci pojawił się szkic, według którego całość miałaby mocno przypominać dotychczas wydane warianty PS5, aczkolwiek uwagę zwracają charakterystyczne trzy paski na obudowie. Jak się okazuje, właśnie ten design konsoli został teraz potwierdzony przez samego producenta w dosyć nietypowym stylu.

Pojawiają się głosy, że PlayStation 5 Pro doczeka się oficjalnej zapowiedzi już na początku przyszłego tygodnia, prawdopodobnie we wtorek lub w środę. Co więcej, w drugiej połowie września ma odbyć się rozbudowana i bogata w zapowiedzi konferencja State of Play.

Japoński gigant ogłosił właśnie obchody 30. rocznicy marki PlayStation, w ramach których gracze mają otrzymać m.in. darmową wersję trial Gran Turismo 7 o nazwie My First GT, soundtracki z legendarnych gier czy możliwość wzięcia udziału w specjalnych growych turniejach. Wydaje się jednak, że najwięcej mówi się o grafice promującej całą akcję, bowiem znaleźć można na niej mały obraz wektorowy przedstawiający PlayStation 5 z trzema paskami, które jasno wskazują na niewydany jeszcze wariant Pro. Nie ulega więc wątpliwości, że ten skromny teaser potwierdza ogólny design i rychłą zapowiedź konsoli.

Co wiadomo natomiast o planach Sony? Otóż wygląda na to, że wrzesień będzie świetnym i zaraz bardzo intensywnym miesiącem dla fanów tego producenta. W sieci pojawiają się głosy, że PS5 Pro doczeka się oficjalnej zapowiedzi już na początku przyszłego tygodnia, prawdopodobnie we wtorek lub w środę. Jakby tego było mało, w drugiej połowie września ma odbyć się wydarzenie PlayStation State of Play (informatorzy nie są zgodni co do konkretnej daty), podczas którego Sony zapewne szerzej omówi możliwości konsoli, ale co ważniejsze, mamy doczekać się wtedy zapowiedzi kilku gier first-party i jednej światowej premiery. Jest zatem na co czekać.

