Sony PlayStation 5 - konsola nadal sprzedaje się dobrze, ale producent wcale nie ma powodów do otwierania szampana

Wszystko wskazuje na to, że PlayStation 5 zdecydowanie wygra obecną generację konsol. Przewaga nad konkurencyjnymi Xboksami jest na tyle duża, że niektórzy nawet wątpią już, że Microsoft w ogóle wyda konsolę następnej generacji. Mimo wszystko Sony nie ma powodów, by osiadać na laurach. Wiemy już, że PS5 nadal cieszy się sporym wzięciem i ogólna liczba sprzedanych egzemplarzy robi dobre wrażenie, ale jak to wygląda naprawdę?

PlayStation 5 ciągle sprzedaje się dobrze, ale i tak oczekiwano bardziej imponujących. Poza tym nadal brakuje nieco do wyniku PlayStation 4.

W najnowszym raporcie finansowym za pierwszy kwartał bieżącego roku japoński gigant potwierdził, że ​​udało się sprzedać kolejnych 2,4 miliona konsol PS5. Wynik niezły, ale jednak poniżej oczekiwanych przez analityków, którzy spodziewali się 3 milionów sprzedanych urządzeń. Koniec końców, ​​łączna liczba sprzedanych jednostek wynosi już 61,7 miliona sztuk. Z jednej strony to bardzo dużo, jednak z drugiej warto dodać, że konsola wcale nie jest popularniejsza od poprzedniczki, ponieważ PlayStation 4 po podobnym czasie po premierze sprzedało się w liczbie 63,5 miliona egzemplarzy. Ponadto raport zawiera statystyki dotyczące gier sprzedanych w cyfrowych sklepach. Jak się okazuje, aż 80% wszystkich sprzedanych pozycji stanowią właśnie cyfrowe kopie. To zła informacja dla fanów pudełkowych wydań.

Wydaje się, że powyższe liczby i tak powinny być zadowalające dla Sony, ale jak wskazuje dyrektor Morning Star Investment, Kazunori Ito, zyski i przychody wygenerowane przez PlayStation zostały nieco zawyżone przez słabego jena. Nie bez znaczenia jest również fakt, że spadek sprzedaży konsol następuje znacznie szybciej, niż przewidywano. Wszystko jest jednak w rękach Japończyków. Wiele wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach czeka nas zapowiedź konsoli PlayStation 5 Pro, a poza tym ciągle oczekujemy tegorocznego pokazu PlayStation Showcase, podczas którego powinniśmy poznać wiele nowych ekskluzywnych gier AAA zmierzających na platformę. Przyszłość może więc okazać się całkiem interesująca.

Źródło: WCCFTech, Bloomberg