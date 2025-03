PlayStation 5 Pro - odświeżony wariant konsoli może zostać zapowiedziany już wkrótce. Poznaliśmy jego przybliżony wygląd

Obecna generacja konsol jest już na rynku od blisko czterech lat. To zazwyczaj właściwy moment, żeby pojawiły się modele z odświeżoną specyfikacją. O PlayStation 5 Pro słyszymy ostatnio dosyć często. Choć firma Sony nie zapowiedziała jeszcze oficjalnie urządzenia, to coraz więcej doniesień potwierdza, że jego premiera może być nieodległa. Najnowszy przeciek zdradza przybliżony wygląd konsoli, a także okres, w którym może ona zostać zaprezentowana.

Konsola Sony PlayStation 5 Pro nie przyniesie raczej rewolucji pod względem wyglądu. Doczeka się on jednak lekkiego liftingu. Urządzenie może zostać zaprezentowane już pod koniec września bieżącego roku.

W przeszłości w Internecie pojawiało się już sporo doniesień dotyczących PlayStation 5 Pro. Poznaliśmy między innymi przybliżoną specyfikację tego wariantu konsoli. Ma ona oferować nieco wyższe taktowanie procesora (3,85 GHz) oraz sporo lepszy układ graficzny od podstawowego modelu (bazujący na architekturze RDNA 3). Francuski portal Dealabs, korzystając z informacji od znanego autora przecieków billbil-kuna, opublikował szkic projektu PlayStation 5 Pro. Trudno doszukiwać się w nim rewolucyjnych zmian, ale wszystko wskazuje na to, że wygląd zostanie delikatnie odświeżony. Uwagę zwraca przede wszystkim większe wycięcie z boku obudowy oraz znajdujące się w nim trzy czarne paski (podstawowy model posiada sporo mniejsze i pozbawione pasków wycięcie). Konsola będzie utrzymana w tej samej białej kolorystyce, ale powinna być nieco grubsza.

We frontowej części urządzenia znajdą się dwa porty USB-C oraz przycisk od zasilania. Autorzy przecieku sugerują także, że sprzęt, który widzieli był pozbawiony napędu Blu-ray. Możliwe jednak, że będzie to tylko jeden z wariantów. Żadnych zmian nie wprowadzono zaś w przypadku kontrolerów DualSense. Jak wynika z innych źródeł, PlayStation 5 Pro może zostać oficjalnie zapowiedziane przez Sony pod koniec września bieżącego roku, podczas pokazu State of Play. Informacje te pochodzą od dziennikarza Jeffa Grubba, ale potwierdzali je nieoficjalnie także niektórzy deweloperzy gier obecni podczas targów Gamescom 2024. Konsola PlayStation 5 Pro może zatem zadebiutować już w nieodległej przyszłości, co pozwoli efektywniej wykorzystywać potencjał, jaki oferuje między innymi Unreal Engine 5.

Źródło: Dealabs, VideoCardz