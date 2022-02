SK hynix prezentuje rewolucyjny typ pamięci GDDR6-AiM z dodatkowymi funkcjami obliczeniowymi

Powszechnie przyjmuje się, że układy pamięci wyłącznie przechowują dane, natomiast procesor lub procesor graficzny przetwarzają je, podobnie jak robi to ludzki mózg. Firma SK hynix postanowiła jednak zmienić ten styl myślenia i zaczęła pracować nad rewolucyjnym typem inteligentnych modułów, które będą mogły wspomóc jednostki CPU i GPU. W rezultacie powstał nowy standard PIM (processing-in-memory), który reprezentowany będzie przez pamięci typu GDDR6-AiM (Accelerator in Memory). Pod koniec tego miesiąca producent planuje zaprezentować swój rozwój PIM na konferencji 2022 ISSCC w San Francisco (20 - 24 luty), jednak przybliżmy już teraz, co wiemy o nowym typie pamięci i jakie ma on zalety.

Połączenie pamięci GDDR6-AiM z procesorem lub układem graficznym sprawi, że ​​niektóre działania będą mogły zostać zrealizowane aż 16 razy szybciej. Co więcej, nowa technologia ograniczy przenoszenie danych do CPU/GPU, zmniejszając zużycie energii o 80%.

GDDR6-AiM dodaje do standardowych pamięci GDDR6 nowe funkcje obliczeniowe, które przetwarzają dane z prędkością 16 Gb/s. Połączenie GDDR6-AiM z procesorem lub układem graficznym sprawi, że ​​niektóre działania będą mogły zostać zrealizowane aż 16 razy szybciej. Powszechnie oczekuje się, że nowe moduły zostaną zaadoptowane do uczenia maszynowego, obliczeń o wysokiej wydajności oraz obliczeń i przechowywania dużych zbiorów danych. GDDR6-AiM działa przy napięciu 1,25 V, niższym niż napięcie istniejących pamięci wynoszące 1,35 V. Ponadto technologia PIM ogranicza przenoszenie danych do procesora i karty graficznej, zmniejszając zużycie energii o 80%.

SK hynix planuje również zaprezentować technologię, która ma łączyć GDDR6-AiM z chipami AI we współpracy z SAPEON Inc., firmą produkującą chipy AI, która niedawno oddzieliła się od SK Telecom. "Wykorzystanie danych ze sztucznych sieci neuronowych w ostatnim czasie gwałtownie wzrosło, a to wymaga technologii obliczeniowej zoptymalizowanej pod kątem charakterystyk obliczeniowych” – powiedział Ryu Soo-jung, dyrektor generalny SAPEON Inc. „Dążymy do maksymalizacji wydajności obliczeń danych, kosztów i zużycia energii poprzez połączenie technologie obu firm." Ahn Hyun, szef działu rozwoju rozwiązań w SK hynix, powiedział, że „SK hynix zbuduje nowy ekosystem rozwiązań pamięci przy użyciu GDDR6-AiM, który ma własną funkcję obliczeniową.” Nie pozostaje nam więc nic innego, jak czekać na więcej informacji o tej przełomowej technologii.

Źródło: SK hynix