SK hynix jako pierwszy producent na rynku dostarcza już próbki pamięci typu DDR5 o pojemności 24 Gb per kość

Pierwsze procesory z rodziny Intel Alder Lake-S debiutowały na rynku nieco ponad miesiąc temu, bo na początku listopada 2021 roku. Ich premiera oceniona została przez recenzentów i konsumentów z całego świata bardzo pozytywnie. W końcu nowe CPU od Niebieskich przyniosły nam sporo nowości, między innymi obsługę standardu pamięci RAM DDR5. Jednak jak zwykle segment konsumencki jest w tyle za segmentem profesjonalnym. Tam gdzie największy pieniądz, tam i największy oraz najszybszy postęp. Południowokoreańska firma w postaci SK hynix poinformowała, że jako pierwszy producent na świecie jest już gotowy dostarczać próbki pamięci DDR5 o pojemności 24 Gb per kość.

Nowe kości pamięci od SK hynix pozwolą na stworzenie modułów o pojemności 48 GB i 96 GB, które trafią do centrów danych i serwerów.

W dzisiejszym komunikacie prasowym na oficjalnej stronie SK hynix przeczytać możemy, że Koreańczycy oferują jako pierwsi na rynku próbki kości pamięci typu DDR5 o pojemności 24 Gb wykonane w procesie produkcji 1anm z wykorzystaniem EUV (Extreme Ultraviolet Lithography). Jest to zdecydowanie zauważalny skok względem dostępnych obecnie 16 Gb, które tworzono w procesie 1ynm. To kolejny triumf czebola, który ledwie 14 miesięcy temu, w październiku 2020 roku, jako pierwsza firma na rynku zaczęła oferować kości pamięci DDR5.

Opisywane rozwiązanie od SK hynix skierowane będzie wpierw do centrów danych oraz serwerów poświęconych sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowemu oraz metaverse. Pozwoli to zarówno na stworzenie jeszcze pojemniejszych modułów - 48 GB i 96 GB - jak również zapewni mniejszy pobór mocy w miejscach, gdzie topowa pojemność modułów nie jest tak ważna. Dzięki zmniejszeniu liczby kostek w mniej pojemnych modułach RAM można uzyskać spadek poboru mocy do 25%. SK hynix spodziewa się też, że ich nowy produkt wpłynie również na redukcję emisji dwutlenku węgla, co jest istotne w kontekście zarządzania ESG.

Źródło: SK hynix