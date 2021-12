Początek roku 2022 przyniesie obniżki cen modułów RAM DDR4 oraz DDR5. Pamięci dla kart graficznych nadal jednak będą drogie

Premiera procesorów Intel Alder Lake-S zapisze się na kartach komputerowej historii z wielu powodów. Jednym z nich jest wprowadzenie do segmentu konsumenckiego obsługi modułów RAM typu DDR5. Jeszcze wydajniejszych i bardziej energooszczędnych niż dotychczas wykorzystywane pamięci DDR4. Niestety, wszystko co nowe jest z początku drogie. A w tym przypadku dużo droższe i ze sporymi problemami jeśli chodzi o dostępność. Wiele osób kupujących jednostki Core i9-12900K, i7-12700K czy i5-12600K decyduje się więc pozostać przy starszym standardzie. Na szczęście początek przyszłego roku ma przynieść obniżki zarówno w przypadku DDR5, jak i DDR4. Nie ma jednak co spodziewać się spektakularnego spadku cen.

Samsung sądzi, że standard DDR5 stanie się preferowanym wyborem dla komputerów stacjonarnych w 2023 roku, a nie później niż w 2024 roku.

Zgodnie z najnowszą analizą od TrenForce, czyli firmy prowadzącej badania nad rynkiem półprzewodników od 2000 roku, początek 2022 roku ma przynieść obniżki cen za pamięci RAM w standardzie DDR4 oraz DDR5. Mowa zarówno o segmencie konsumenckim, jak i serwerowym. W przypadku modułów starszego typu mowa o prognozach na poziomie od 5% do 10%, nieco mniej kolorowo wygląda to w przypadku DDR5, gdzie zakładane są spadki na poziomie od około 3% od 8%. W przypadku rynku rozwiązań profesjonalnych mówi się o przedziale od 8% do 13%. Wszystko to związane jest z powtarzającym się spadkiem popytu wraz z początkiem roku.

TrendForce twierdzi, że mniejsze obniżki dla DDR5 podyktowane są "niskim wskaźnikiem penetracji rynku", ze względu na stosunkowo niedawną premierę procesorów Intel Alder Lake-S. Gdy na rynku pojawi się więcej jednostek od Niebieskich, a dostawcy zwiększą produkcję pamięci i modułów DDR5 spodziewać możemy się większych obniżek. Kolejnym punktem krytycznym będzie premiera procesorów z rodziny AMD Zen 4. Jeden z kluczowych producentów w postaci koreańskiego Samsunga sądzi, że DDR5 stanie się preferowanym wyborem dla komputerów stacjonarnych w 2023 roku, a nie później niż w 2024 roku. W przypadku pamięci DRAM dla kart graficznych dostawcy - z Micronem na czele - powoli przesiadają się z produkcji kości typu 8 Gb na rzecz 16 Gb. Z tego powodu widać wzrost ceny pierwszych z wymienionych. W dłuższej perspektywie czasu sytuacja ma się jednak unormować i ceny pozostaną na tym samym poziomie. Tutaj popyt za sprawą górników jest stale na wysokim poziomie i nie ma co liczyć nawet na symboliczne obniżki cen. Cóż, zobaczymy ile z tych przewidywań okaże się prawdą.

Źródło: TrendForce