Samsung i SK hynix otrzymały pozwolenie od USA na sprowadzenie do Chin sprzętu służącego do produkcji chipów

Sankcje nałożone na Chiny przez Stany Zjednoczone, Japonię i Holandię mają uderzyć przede wszystkim w firmy z Państwa Środka. Jednakże zakaz sprowadzania do tego kraju sprzętu służącego do produkcji chipów może mieć negatywny wpływ także na przedsiębiorstwa zewnętrzne, które w Chinach posiadają swoje fabryki. Wiele wskazuje na to, że w takich przypadkach stosowana będzie polityka wyjątków. Dowodzi temu pozwolenie otrzymane przez Samsung i SK hynix.

Pozwolenie na sprowadzenie do chińskich fabryk sprzętu służącego do produkcji chipów ma charakter bezterminowy, co oznacza, że firmy Samsung i SK hynix nie będą musiały każdorazowo o nie występować.

Koreańskie firmy mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ władze amerykańskie zezwoliły im na duże inwestycje w zakresie sprzętu wykorzystywanego w chińskich fabrykach. Do tej pory istniała możliwość, że wnioski o zgodę będą musiały być składane każdorazowo. Obecne zezwolenie jest bezterminowe, a to oznacza, że proces modernizacji fabryk odbędzie bez dodatkowych opóźnień, które z pewnością pojawiłyby się w sytuacji konieczności regularnego występowania o zgodę. Decyzja władz amerykańskich oznacza zmniejszenie niepewności, co do dalszego funkcjonowania chińskich fabryk Samsunga i SK hynix.

Wydanie zgody zostało poprzedzone dyskusją z przedstawicielami zainteresowanych firm odnośnie typu sprzętu, który ma zostać wyeksportowany do Chin. Już kilka miesięcy temu pojawiały się sygnały odnośnie potencjalnej dalszej zgody USA na sprowadzanie do Państwa Środka, przez niektóre firmy, sprzętu do modernizacji fabryk. Warto jednak zaznaczyć, że skorzystanie z dofinansowań do produkcji chipów na terenie Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie znacząco ograniczy możliwość dalszych inwestycji w fabryki chińskie. Takie zasady zapisano bowiem w amerykańskim CHIPS and Science Act.

Źródło: Reuters