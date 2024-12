SK hynix dostarcza już próbki pamięci HBM3E do partnerów. Na liście między innymi NVIDIA

Plany NVIDII na przyszły rok zakładają debiut superchipów GH200 w wariancie, który będzie opierał się na wykorzystaniu pamięci HBM3E. Firma SK hynix ogłosiła, że ukończyła zasadniczą część prac nad nową pamięcią i rozpoczęła rozsyłanie próbek do swoich klientów. Rozpoczęcie produkcji masowej jest spodziewane w pierwszej połowie 2024 roku, co potwierdza, że superchipy GH200 z HBM3E zadebiutują w jego drugiej połowie.

SK hynix rozsyła już próbki pamięci HBM3E do swoich partnerów, ze szczególnym uwzględnieniem NVIDII. Pamięć tego typu jest uznawana za najlepszą w branży. Znajdzie swoje zastosowanie w sektorze AI.

HBM3E to rozszerzona wersja pamięci HBM3 i jednocześnie jej piąta generacja. Rozwiązanie przeznaczone jest przede wszystkim do sprzętu, który służy do treningu i obsługi sztucznej inteligencji. Nie dziwi zatem, że jednym z głównych odbiorców pozostaje NVIDIA. To właśnie ta spółka jest obecnie na priorytetowej liście dostaw pamięci produkowanej przez koreańskie przedsiębiorstwo. Warto jednak zaznaczyć, że próbki trafiają już także do innych firm, choć SK hynix nie precyzuje w swoim komunikacie, do których konkretnie.

Pamięć HBM3E cechuje się najlepszą specyfikacją w branży. Według informacji podanych przez SK hynix, pojedynczy stos oferuje transfer danych na poziomie 1,15 TB/s, co odpowiada około 230 filmom w jakości Full HD na sekundę. Nowe rozwiązanie cechuje się także o 10% lepszym rozprowadzaniem ciepła dzięki technologii MR-MUF, która polega w uproszczeniu na wypełnieniu przestrzeni pomiędzy chipami za pomocą płynnego metalu. HBM3E jest także wstecznie kompatybilne. Możliwe jest zatem korzystanie ze sprzętu wykorzystującego to rozwiązanie w systemach, które zostały zaprojektowane z myślą o HBM3.

Źródło: SK hynix, WCCFTech