TSMC, Samsung i SK hynix dostaną zgodę na modernizację istniejących fabryk w Chinach, ale jest pewien warunek

Obowiązujące od zeszłego roku restrykcje nałożone przez Stany Zjednoczone na Chiny znacząco utrudniają eksport do tego kraju najnowszych technologii. Ograniczenia dotyczą przede wszystkim narzędzi, które mogą być wykorzystywane do produkcji zaawansowanego sprzętu. Wiele jednak wskazuje na to, że firmy TSMC, Samsung oraz SK hynix uzyskają zgodę na modernizację już istniejących w Państwie Środka zakładów produkcyjnych.

TSMC, Samsung i SK hynix dostaną prawdopodobnie zgodę na modernizację swoich fabryk w Chinach, ale może to zablokować im drogę do dofinansowań stanowych na budowę fabryk chipów na terenie Stanów Zjednoczonych.

Eksporterzy sprzętu przeznaczonego do fabryk wytwarzających zaawansowane technologicznie urządzenia muszą uzyskać specjalne zezwolenie od amerykańskiego Departamentu Handlu, zanim będą mogli go ulokować w Chinach. Ograniczenia obejmują zwłaszcza sprzęt służący do produkcji chipów w procesie technologicznym 10-16 nm lub mniejszym, pamięci 3D NAND o liczbie warstw 128 lub większej, a także układów scalonych pamięci DRAM wykonanych w litografii 18 nm lub mniejszej. W celu utrzymania konkurencyjności oferowanych produktów duże firmy technologiczne są zmuszone do regularnej modernizacji swoich fabryk. TSMC, Samsung i SK hynix posiadają zezwolenie, które pozwala na eksport do Chin odpowiedniego sprzętu produkcyjnego do października 2023 roku, z opcją jego przedłużenia na kolejny rok.

Najnowsze doniesienia wskazują, że zezwolenie może zostać rozszerzone na okres dłuższy niż do października 2024 roku. Dotyczyć to będzie jednak tylko już istniejących fabryk i jest opatrzone istotnym dodatkowym warunkiem. W Stanach Zjednoczonych od zeszłego roku obowiązuje CHIPS and Science Act, na mocy którego podmioty technologiczne mogą starać się o uzyskanie dofinansowania stanowego do produkcji chipów i rozwoju prac badawczych z nimi związanych na terenie USA. Jednym z warunków jego uzyskania jest zaprzestanie inwestycji w fabryki ulokowane na obszarze Państwa Środka. Zatem firmy, które otrzymają pieniądze publiczne na rozwój produkcji chipów w Stanach Zjednoczonych, będą musiały wstrzymać go w Chinach. Zakaz będzie obowiązywał przez 10 lat. Może to oczywiście w przyszłości doprowadzić do sytuacji, w której konieczne będzie całkowite zamknięcie tych fabryk z uwagi na przestarzałą technologię produkcyjną. Firmy technologiczne zostaną zatem postawione przed wyborem, który znacząco wpłynie na ich przyszłość.

Źródło: Tom's Hardware