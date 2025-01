TSMC bardzo intensywnie przygotowuje się do testowej produkcji chipów w procesie technologicznym 2 nm

TSMC jest jednym ze światowych liderów produkcji chipów. Z usług tajwańskiej firmy korzysta bardzo wiele podmiotów, nie wyłączając NVIDII i Apple. Trwają właśnie intensywne przygotowania do uruchomienia produkcji w procesie technologicznym 2 nm. Wiele wskazuje na to, że czynnikiem, który znacząco mobilizuje TSMC do szybkiego wdrożenia nowego rozwiązania jest potencjalnie duży popyt na to rozwiązanie ze strony największych firm technologicznych.

Jak donosi United Daily Taiwan, firma jest obecnie na etapie przedprodukcyjnym, który poprzedza zawsze produkcję testową. Plany zakładają, że produkcja masowa chipów w procesie technologicznym 2 nm ruszy w 2025 roku, co ma pozwolić na podtrzymanie konkurencyjności tajwańskiego przedsiębiorstwa względem Intela i Samsunga. Warto odnotować, że mikroprocesory wykonane w nowym procesie technologicznym będą pierwszymi od TSMC, które wykorzystają tranzystory GAA (Gate-All-Around), co oznacza, że teoretycznie mogą pojawić się jakieś nieprzewidziane problemy w trakcie testów. Wątpliwe jest jednak, by były one na tyle znaczące, żeby produkcja została wyraźnie opóźniona. Plany na ten rok zakładają wyprodukowanie jedynie 1000 wafli. Produkcja testowa na pełną skalę ma ruszyć dopiero w przyszłym roku.

TSMC ma wykorzystywać w swoim z najnowszym procesie technologicznym sztuczną inteligencję. Ma to pozwolić na oszczędności w zakresie zużycia energii, a co za tym idzie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Wiemy, że użyte będzie rozwiązanie AutoDMP NVIDII, które pozwala na optymalizację projektów chipów. Dzięki jego zastosowaniu proces ten ma być 30-krotnie szybszy niż w przypadku wykorzystywanych w przeszłości metod. W dłuższej perspektywie czasowej doprowadzi to do zmniejszenia kosztów produkcji mikroprocesorów, a także może zwiększyć ich wydajność i efektywność energetyczną.

Trudno jednak wyrokować na tym etapie, jak (i czy w ogóle) wykorzystanie AI przełoży się na korzystniejsze ceny dla konsumentów końcowych. Źródła donoszą, że TSMC planuje 3-6% wzrost cen dla swoich klientów od stycznia 2024 roku. Jest to pójście nieco pod prąd trendom obowiązującym aktualnie w wielu sektorach branży technologicznej, która musi borykać się z niższym popytem ze strony konsumentów i dużymi zapasami magazynowymi. Z drugiej strony, świat doświadcza ostatnio znaczących procesów inflacyjnych, które sprzyjają podwyższaniu cen. Niezależnie od tego, TSMC ma na tyle silną pozycję rynkową, że może pozwolić sobie na ich podniesienie. Otwarte pozostaje pytanie, jak dużą elastyczność wykaże firma w negocjacjach z jej największymi klientami, czyli na przykład NVIDIĄ i Apple.

Źródło: Tom's Hardware