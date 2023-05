TSMC planuje podnieść znacząco ceny chipów produkowanych na terenie Stanów Zjednoczonych i Japonii

TSMC w niedalekiej przyszłości rozpocznie produkcję chipów na terenie Stanów Zjednoczonych. Choć dywersyfikacja to dobra wiadomość dla klientów, to przeniesienie procesu wytwarzania urządzeń poza wyspę wiąże się z dodatkowymi kosztami. Tajwański producent nie zamierza obniżać swojej marży, zatem jedyną prostą decyzją w takiej sytuacji jest podniesienie cen. Najnowsze doniesienia wskazują, że TSMC może sobie słono policzyć za sprzęt produkowany w USA.

TSMC może policzyć sobie nawet o 20-30% więcej za sprzęt produkowany w Stanach Zjednoczonych, w porównaniu do urządzeń z Tajwanu. Przełoży się to oczywiście bezpośrednio na ceny dla klientów końcowych.

Tajwańskie przedsiębiorstwo zaczęło negocjacje ze swoimi klientami na temat dostaw i cen z budowanych obecnie fabryk w Arizonie. Start produkcji zaplanowany jest na drugą połowę 2024 roku. Źródła donoszą, że cena wytwarzanych tam chipów w litografii TSMC N4 i N5 będzie około 20-30% wyższa niż na Tajwanie. Nie powinno to raczej zaszkodzić ilości zamówień, ponieważ jedynym z głównych odbiorców urządzeń będzie rząd. Droższe chipy trafią także do zastosowań, które są mniej podatne na zmiany cen. Oznacza to jednak także brak ryzyka spadku konkurencyjności, więc można spodziewać się, że koszty produkcji zostaną ostatecznie w znacznej części przerzucone na klientów.

Co ciekawe, chipy wytwarzane przez TSMC w Japonii w starszym procesie technologicznym, także będą cechowały się wyższymi cenami niż tajwańskie odpowiedniki. W tym przypadku wzrost nie będzie jednak aż tak duży, bo sięgnie 10-15%. Aktualnie marża brutto tajwańskiego przedsiębiorstwa wynosi 53% i jest bardzo mało prawdopodobne, że będzie chciało ono ją obniżyć. Podobno negocjacje z klientami w Japonii przebiegły gładko dzięki znaczącemu wsparciu ze strony tamtejszego rządu. O wiele trudniejsze są w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozważane jest przeniesienie części zamówień do Samsunga.

Wśród firm, które noszą się z takim zamiarem są podobno AMD i Qualcomm. NVIDIA z kolei może skorzystać częściowo z usług Intela. Czas pokaże, czy wpłynie to na ilość zamówień w zagranicznych fabrykach TSMC, ale sytuacja taka wydaje się stosunkowo mało prawdopodobna. Jedną z przyczyn są trudności z wdrożeniem wytwarzania identycznych chipów u dwóch różnych producentów równocześnie. Wątpliwe jest bowiem to, by firmy Samsung i Intel były gotowe przejąć całość produkcji określonych urządzeń. Należy też mieć na uwadze to, że powyższe informacje mają charakter nieoficjalny. Dlatego trzeba podchodzić do nich z pewną rezerwą.

