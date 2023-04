Intel składa kolejne zamówienia w TSMC. Układy z rodziny Battlemage i Celestial mają zadebiutować w niedalekiej przyszłości

Choć dedykowane karty graficzne Intela z rodziny Alchemist odniosły jedynie umiarkowany sukces, to amerykańska firma nie zwalnia tempa. Wiara w sukces wydaje się niezachwiana. Prace nad kolejnymi generacjami sprzętu postępują, o czym świadczą zamówienia, które wygrało ostatnio tajwańskie przedsiębiorstwo TSMC. Przy okazji poznaliśmy też bardziej precyzyjne daty możliwego debiutu układów Battlemage i Celestial.

Intel złożył kolejne zamówienia w TSMC. Obejmują one produkcję elementów do następnych generacji układów graficznych amerykańskiej firmy, które mają zadebiutować w 2024 i 2026 roku.

Intel jest ciągle nowicjuszem na rynku dedykowanych kart graficznych. Nie przeszkodziło mu to w wypuszczeniu przyzwoitych układów, które były w stanie przewyższyć konkurencyjne produkty ze średniego segmentu cenowego. Choć kwestią otwartą pozostaje interpretacja, czy wystarcza to, żeby mówić o sukcesie, to wiele wskazuje na to, że amerykańska firma jest zadowolona z osiągniętych rezultatów. Według najnowszych doniesień, TSMC wygrało kolejne duże zamówienia od Intela. Mają one obejmować nie tylko produkcję elementów kart graficznych opatrzonych nazwą kodową Battlemage, ale uwzględniać także zapotrzebowanie na rozwiązania, które zostaną wykorzystane w nadchodzącej po nich generacji Celestial.

Układy Intel ARC Alchemist wykonane są w procesie technologicznym 6 nm. Kolejne generacje doczekają się znaczącego ulepszenia. GPU Battlemage mają korzystać z litografii 4 nm, a rodzina Celestial z procesu 3 nm. Doniesienia wskazują także na przybliżone daty ich premiery. Te pierwsze mają zadebiutować jeszcze w drugiej połowie 2024 roku. Na układy Celestial poczekamy znacznie dłużej. Intel zakłada bowiem ich wypuszczenie w drugiej połowie 2026 roku. Oznacza to jednak, że prace nad kolejnymi generacjami sprzętu postępują sprawnie i są mniej więcej zgodne z planem. Oficjalnie zaprezentowane na spotkaniu z inwestorami informacje zakładały wypuszczenie układów Battlemage w 2023 lub 2024 roku, a generacji Celestial po 2024 roku. Z innych źródeł wiemy, że w tym roku najprawdopodobniej doczekamy się jedynie odświeżonej linii GPU z rodziny Alchemist.

Z punktu widzenia graczy są to wyłącznie pozytywne wieści, ponieważ to między innymi niski poziom konkurencyjności na rynku prowadzi do windowania cen kart graficznych przez obecnych producentów. Ugruntowanie swojej pozycji przez trzeciego gracza powinno prowadzić docelowo przynajmniej do ich delikatnego obniżenia, zakładając oczywiście, że nadchodzące generacje sprzętu będą prezentowały odpowiedni poziom wydajności. Intel zapewne zdaje sobie sprawę z tego, że wszedł na bardzo trudny rynek, ale nie powinno mu to przeszkodzić w dostarczeniu bardziej konkurencyjnych układów w przyszłości.

Źródło: Tom's Hardware