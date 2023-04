NVIDIA GeForce RTX 5000 - pierwsze karty graficzne w litografii TSMC N3 mogą pojawić się dopiero w 2025 roku

W ostatnich latach kolejne generacje kart graficznych NVIDII debiutowały mniej więcej w okresie sierpień-wrzesień; tak było z trzema ostatnimi generacjami: GeForce RTX 2000 (Turing, sierpień 2018), GeForce RTX 3000 (Ampere, wrzesień 2020) oraz GeForce RTX 4000 (Ada Lovelace, wrzesień 2022). Jeszcze z wcześniejszych planów wydawniczych NVIDII wyglądało na to, że przedsiębiorstwo planuje zachować dwuletni cykl wydania kolejnych architektur GPU. Nowe doniesienia od DigiTimes wskazują jednak, że na kolejną generację kart możemy poczekać dłużej niż zazwyczaj.

Według nieoficjalnych informacji, nowa generacja kart graficznych NVIDII może zadebiutować na rynku dopiero w 2025 roku. Wykorzysta ona również proces technologiczny TSMC N3 (lub jej niestandardową wersję).

Według informacji pochodzących z azjatyckiej witryny DigiTimes, ogólne spowolnienie gospodarcze oraz wysoki próg wejścia w litografię TSMC N3 (ze względu chociażby na wysoki koszt wafli krzemowych) powoduje, że wielu partnerów tajwańskiej firmy opóźnia wprowadzenie produktów wykorzystujących wspomniany proces technologiczny. Tutaj mówimy konkretnie o NVIDII, która według DigiTimes, wprowadzi układy graficzne w litografii N3 dopiero w 2025 roku. Tym samym na premierę rynkową nowej generacji kart graficznych (GeForce RTX 5000 o potencjalnym oznaczeniu Blackwell) poczekamy mniej więcej 2 lata. Oczywiście może być tak, że NVIDIA przykładowo nową architekturę zaprezentuje przed końcem 2024 roku, jednak rynkowy debiut zostanie przeniesiony na pierwsze miesiące 2025 roku.

Na przyszły rok spodziewamy się przede wszystkim kolejnych kart graficznych z rodziny GeForce RTX 4000. Obecnie pomiędzy poszczególnymi modelami istnieje spora przestrzeń na wprowadzenie odświeżonych układów. Do czasu prezentacji nowej generacji możemy mieć natomiast nadzieję, że rynek GPU zdoła się w końcu ustabilizować (zapasy się w końcu pokończą, co powinno wpłynąć na ceny obecnych modeli z serii GeForce RTX 4000). DigiTimes wspomina również o desktopowych procesorach AMD Ryzen 8000 z rodziny Granite Ridge. Wygląda na to, że wspomniany producent będzie kolejnym, który opóźni wykorzystanie procesu TSMC N3, tym samym nowa generacja oparta na mikroarchitekturze Zen 5 skorzysta z litografii TSMC N4 (chiplety) oraz TSMC N6 (I/O + iGPU). Proces TSMC N4 ma również pozostać w przyszłorocznych układach APU.

Źródło: DigiTimes Asia