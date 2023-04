Karty NVIDIA GeForce RTX 5000 mają wykorzystać litografię TSMC N3 i zaoferować znacząco przebudowane rdzenie CUDA

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 zostały wprowadzone na rynek jesienią ubiegłego roku - dotychczas zaprezentowano modele GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 oraz GeForce RTX 4070 Ti. Lada moment do sprzedaży trafi także GeForce RTX 4070, a w planach jest również GeForce RTX 4060 Ti, GeForce RTX 4060 oraz GeForce RTX 4050. Do premiery kolejnej generacji GPU dla konsumenckiego rynku pozostało jeszcze około 18 miesięcy, jednak już teraz do sieci przedostały się wstępne szczegóły tego, czego powinniśmy oczekiwać po architekturze Blackwell, która zadebiutuje w 2024 roku.

Architektura NVIDIA Blackwell według wstępnych informacji ma przynieść m.in. znacząco przebudowane rdzenie CUDA oraz RT. Rdzeń GB102 ma charakteryzować się jednak identyczną liczbą bloków SM co AD102.

Podkreślamy, że dotychczasowe informacje na temat architektury NVIDIA Blackwell są nieoficjalne i do czasu premiery w 2024 roku jeszcze sporo rzeczy może ulec zmianie. Według własnych źródeł, na które powołuje się @RedGamingTech, architektura Blackwell (ta będzie przygotowana zarówno pod rynek HPC/AI jak i konsumencki) ma przynieść przede wszystkim znacząco przebudowane rdzenie CUDA. Ich liczba nie powinna ulec zwiększeniu względem Ada Lovelace (chyba że NVIDIA coś w tym temacie wymyśli), ale ze względu na daleko idące zmiany w budowie, wydajność w rasteryzacji ma być przynajmniej dwukrotnie wyższa. Przebudowane i rozbudowane mają być także rdzenie RT 4. generacji, wraz z zaawansowaną technologią służącą do odszumiania obrazu (dotyczy to przede wszystkim Path Tracingu). Tak jak Ada Lovelace to przede wszystkim usprawniony Ampere, tyle że z wykorzystaniem znacznie bardziej efektywnego energetycznie procesu technologicznego, tak Blackwell ma być dużym krokiem naprzód zarówno pod względem litografii jak i samego projektu architektury.

NVIDIA AD102 NVIDIA GB102 (nieoficjalnie) Architektura Ada Lovelace Blackwell Typ chipu Monolit Monolit Proces technologiczny TSMC "4N" (5 nm) TSMC N3 Bloki SM 144 144 Typ obsługiwanej pamięci VRAM GDDR6X GDDR7 Taktowanie GPU Boost ~2520 MHz (RTX 4090) >3000 MHz

NVIDIA ponownie ma ściśle współpracować z TSMC, dzięki czemu układy graficzne oparte na architekturze Blackwell mają wykorzystać niestandardową wersję litografii TSMC N3, dostosowaną specjalnie pod układy NVIDII (dotyczy to zarówno akceleratorów GB100 jak również konsumenckich kart GeForce RTX 5000). Co ciekawe producent ma ponownie postawić na klasyczny monolit. Według RedGamingTech głównym powodem jest fakt, że AMD wprowadzając modułową budowę MCM do NAVI 31 (Radeon RX 7900 XT / XTX), nie było w stanie wyprzedzić monolitowych chipów Ada Lovelace, toteż NVIDIA nie czuje się w żaden sposób zagrożona przyszłymi projektami konkurencyjnej firmy.

Magistrala pamięci Przepustowość przy efektywnym zegarze @36 Gbps 128-bit 576 GB/s (GDDR7) 192-bit 846 GB/s (GDDR7) 256-bit 1152 GB/s (GDDR7) 320-bit 1440 GB/s (GDDR7) 384-bit 1728 GB/s (GDDR7) 512-bit 2304 GB/s (GDDR7)

Nowa generacja kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000 ma wspierać już pamięci GDDR7 o efektywnej częstotliwości do 36 Gbps, co wpłynie na znaczące zwiększenie przepustowości VRAM. Do tego nie zabraknie obsługi magistrali PCIe 5.0. Zegary GPU Boost w nowej architekturze Blackwell mają już oscylować w okolicy 3000 MHz z możliwością przekroczenia tej bariery. Przyszła generacja ma charakteryzować się również niezmienioną ilością pamięci cache L2 - 96 MB, podobnie jak w architekturze Ada Lovelace (AD102). Informacje te brzmią bardzo ciekawie (jednak już obawiamy się o ceny kart), natomiast raz jeszcze podkreślamy, że są to wczesne doniesienia i wiele z nich może ulec zmianie do czasu premiery w 2024 roku.

Źródło: WCCFTech, YouTube @RedGamingTech, YouTube @Moore's Law is Dead