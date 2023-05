TSMC planuje budowę fabryki w Niemczech. Nie będzie to jednak najbardziej zaawansowany technologicznie zakład

TSMC coraz mocniej rozwija swoją produkcję poza Tajwanem. Firma buduje aktualnie dwie fabryki w Stanach Zjednoczonych i jedną w Japonii. W planach jest także zakład w Niemczech, choć ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Toczą się aktualnie rozmowy na ten temat. Firma oczekuje dużej partycypacji w kosztach budowy ze strony tamtejszych władz. Co ważne, nie będzie to najbardziej zaawansowana technologicznie fabryka.

TSMC planuje budowę fabryki w Niemczech. Zakład ma zajmować się produkcją chipów w litografii 28 nm, które mogą znaleźć zastosowanie na przykład w branży motoryzacyjnej. Koszt budowy może sięgnąć 20 mld euro.

Niemiecki zakład TSMC ma być zlokalizowany w Saksonii i koncentrować się na produkcji chipów w procesie technologicznym 28 nm. Jest to oczywiście dużo mniej zaawansowana litografia, niż rozwiązania z najwyższej półki stosowane na przykład do produkcji komponentów PC, ale z pewnością urządzenia tego typu znajdują ciągle swoje zastosowania. Na przedsięwzięciu może skorzystać zwłaszcza branża motoryzacyjna. Szacowany koszt budowy fabryki w Niemczech to około 10 mld euro nakładów prywatnych. Spodziewane jest, że publiczna dotacja może zrównać się z tą kwotą, co razem da łączne koszty na poziomie 20 mld euro. Głównym celem jest uniknięcie niedoborów chipów, z którym Europa musiała mierzyć się w 2020 roku.

Zakład ma być zbudowany w partnerstwie z firmami NXP Semiconductors N.V., Robert Bosch GmbH oraz Infineon Technologies AG. Choć ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, to tajwańskie przedsiębiorstwo oficjalnie potwierdza, że jest zainteresowane postawieniem fabryki w Europie. Oczywiście każda dotacja ze środków publicznych dla firm prywatnych wymaga akceptacji ze strony Komisji Europejskiej. Konsorcjum firm, które mają wybudować zakład, prowadzi aktualnie rozmowy w tej sprawie. Jeśli zakończą się one sukcesem, będzie to pierwsza fabryka TSMC w Europie. Finalizacja przedsięwzięcia byłaby niewątpliwie znaczącym osiągnięciem w świetle zaakceptowanego niedawno przez przywódców UE "Europejskiego aktu w sprawie chipów".

