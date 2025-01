Samsung Galaxy S25, S25+ i S25 Ultra - nasze pierwsze wrażenia. Kilka drobnych nowości i jeszcze więcej AI

Za nami premiera nowych flagowców Samsunga, ale czy możemy być nią usatysfakcjonowani? Cóż, to dosyć niełatwe pytanie. Z jednej strony wielka szkoda, że producent nie zdecydował się na większe wyróżnienie nowej serii. Urządzenia nie dość, że wyglądają bardzo podobnie do poprzedników, to jeszcze mają niemal tę samą specyfikację techniczną. Z drugiej jednak producent pozytywnie zaskoczył nas cenami, a i nie zabrakło kilka pomniejszych nowości.

Premiera serii Galaxy S25 raczej nie zapisze się w historii złotymi zgłoskami, jednak nie zmienia to faktu, że Samsung wykonał niezbędne minimum, by nowe urządzenia i tak postrzegać jako bardzo atrakcyjne.

Powiedzmy sobie wprost: nowe urządzenia giganta nie zainteresują tych, którzy mają już w swojej kieszeni model S24 czy nawet S23, ale nie zmienia to faktu, że na ten moment wszystkie trzy nowe smartfony i tak są względnie atrakcyjne w swoich cenach. Moim zdaniem na szczególną uwagę zasługuje podstawowy, 6,2-calowy wariant ze 12 GB RAM-u na pokładzie, który startuje już od 3999 zł. Ostatnim modelem, który kosztował tyle w momencie premiery był niesławny Galaxy S22 z Exynosem 2200. Wszystkie następne kompaktowe flagowce od Samsunga były droższe - aż do teraz. Jak się okazuje, Galaxy S25 jest najtańszym flagowcem z układem Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy. To właściwie z miejsca oznacza niezłą energooszczędność, wzorowe przetwarzanie obrazu i rzecz jasna ogromną moc obliczeniową. Szkoda tylko, że większy wariant z plusem nie wyróżnia się już niczym wyjątkowym (może poza pojemniejszą baterią i obsługą ładowania 45 W), a dopłata do tego modelu wynosi aż 1000 zł.

Cała prezentacja koncentrowała się w zasadzie tylko na kolejnych (i niezbyt rewolucyjnych) funkcjach związanych ze sztuczną inteligencją. Można oczywiście powiedzieć, że nowe Galaktyki będą jeszcze bardziej inteligentne, a duża w tym rola tzw. konwersacyjnego partnera AI z obsługą multimodalną. Co to oznacza? Przede wszystkim mniejszą liczbę kroków w celu wykonania jakiegoś zadania z użyciem wielu aplikacji. Teraz na hasło "znajdź mi najbliższą kawiarnię i wyślij jej adres osobie X przez SMS" algorytmy szybko połączą kropki i faktycznie zadanie może zostać wykonane. Należy też przez to rozumieć intuicyjne wyszukiwanie kolejnych działań w zależności od wyświetlanego ekranu (tzn. skutecznie sugerowanie kolejnych działań), a także dokładniej tłumaczone wskazówki przez AI, które np. pomoże nam w upieczeniu ciasta.

Do kolejnych inteligentnych nowości zaliczymy także funkcję umożliwiającą tworzenie własnych naklejek z użyciem AI (ma działać podobnie jak generowanie własnej tapety), nowego asystenta pisania notatek, który np. automatycznie zasugeruje nam wygodne formatowanie, a także tzw. Silnik danych osobistych, który na podstawie naszego codziennego działania spersonalizuje rekomendacje dotyczące np. Trybów i procedur, usługi SmartThings czy Now Brief (inteligentny plan dnia). Z pomniejszych nowości wyróżnić należy również Now Bar, czyli zawsze widoczny minipasek do szybkiej obsługi zadań, np. zatrzymania/odtwarzania muzyki, który ma działać niezależnie od Always-on-Display.

Co jeszcze obiecuje producent? Cóż, nie mogło obyć się bez kilku nowości w zakresie foto-wideo. Użytkownicy nowych smartfonów Galaxy S25 mogą liczyć na bardziej szczegółowe wideo nocne ze względu na poprawioną redukcję szumów, dokładniejsze i bardziej naturalne portrety, płynniejsze wideo podczas przełączania między obiektywami (dodatkowe klatki ma generować AI), pomocnicze narzędzie do sprawdzania ekspozycji podczas robienia zdjęć, Gumkę audio do redukcji szumów z nagranych już filmów czy ProScaler do skalowania treści pod kątem rozdzielczości QHD+ (w tym także gier). Jak zatem widać, producent nie próżnował i zapewnił kilka ciekawostek, które mogą przekonać niezdecydowanych do zakupu. Szkoda tylko, że podczas prezentacji niektóre z omawianych funkcji nadal nie działały do końca poprawnie, aczkolwiek do sklepowej premierę urządzeń (6 lutego) już wszystko powinno śmigać wedle pierwotnych założeń.

Jak sami widzicie, premiera serii Galaxy S25 raczej nie zapisze się w historii złotymi zgłoskami. Mówiąc wprost, to dosyć nudny debiut, co dobrze odzwierciedla nie tylko powyższy opis tych kilku nowości w zakresie AI, ale również załączony poniżej zestaw zdjęć porównujący nową generację z poprzednią. Dodam jeszcze, że osobiście spodziewałem się nieco większej klarowności Samsunga w sprawie specyfikacji konkretnych elementów. W momencie pisania tego tekstu nadal nie są znane dokładne taktowania procesora Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, nie podzielono się również szczegółami na temat nowego rysika, który pozbawiony jest np. modułu Bluetooth (jest to tłumaczone tym, że do sterowania gestami mamy dziś chociażby smartwatche, natomiast dzięki "przywróceniu" rysika do podstawowej formy udało się zmniejszyć wagę całego urządzenia). Zabrakło także choćby krótkiej zapowiedzi modelu S25 Slim. Wydaje się, że ten wariant pojawi się dopiero za kilka miesięcy - o ile w ogóle trafi naszego kraju... Na ten moment nie pozostaje nam już nic innego, jak przygotować Was na szczegółowe testy, które niebawem pojawią się na łamach PurePC.pl. Wkrótce przekonamy się, jak nowości Samsunga wypadają w praktyce.

Samsung Galaxy S24 Ultra i Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S24 i Samsung Galaxy S25

Źródło: Samsung, PurePC