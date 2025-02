Test smartfona Samsung Galaxy Z Fold6 - odświeżony design, Galaxy AI i... to by było na tyle. Model Ultra potrzebny od zaraz!

Zaprezentowany w styczniu tego roku Samsung Galaxy S24 Ultra to bez wątpienia jeden z najbardziej imponujących smartfonów na rynku. Wystarczy szybki rzut oka na to urządzenie i od razu wiadomo, że mamy do czynienia z małym dziełem sztuki. Cienkie i symetryczne ramki dookoła ekranu, tytanowe obramowanie... Już sam ten opis jasno wskazuje, o jakim modelu mowa. Biorąc pod uwagę dobrą sprzedaż i świetne recenzje, nie dziwi fakt, że producent postanowił przenieść ten wyjątkowy design również do swoich innych topowych urządzeń. Oto Samsung Galaxy Z Fold6, który podobnie jak Galaxy S24 Ultra, również aspiruje do miana najbardziej efektownego smartfona na rynku. Ale czy oferuje coś ponad to, co gwarantują poprzednie Foldy? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w niniejszej recenzji!

Autor: Piotr Piwowarczyk

Wiele osób zarzuca gigantowi z Korei Południowej wyraźną stagnację w ofercie. Czy słusznie? Cóż, spójrzmy tylko na flagowe urządzenia tego producenta z kilku ostatnich lat. Różnice pomiędzy kolejnymi generacjami są niemal kosmetyczne i od razu widać, że Samsung nie jest zbyt skłonny do wyraźnych zmian w designie, a nawet w specyfikacji swoich modeli. O ile w pewnym sensie można zrozumieć takie podejście w przypadku standardowych smartfonów (np. tych z serii Galaxy S czy Galaxy A), tak wydaje się, że w składanych urządzeniach ulepszyć można jeszcze wiele - w końcu pod wieloma względami pozostają mniej opłacalne i mniej zaawansowane od klasycznych flagowców. Jak się jednak okazuje, naiwni byli ci, którzy liczyli na małą rewolucję w ofercie Samsunga...

Samsung Galaxy Z Fold6 nie zaskakuje specyfikacją, jednak producent mocno odświeżył wygląd swojego topowego składanego smartfona, a poza tym zapewnił 7-letnie wsparcie systemu i funkcje Galaxy AI. Czy tyle wystarczy, by klienci z grubymi portfelami rzucili się sklepów?

Samsung Galaxy Z Fold6 pod względem wizualnym znacząco różni się od poprzednika, ale jak pokazuje poniższa tabelka, znalezienie nowości w specyfikacji technicznej nie jest już takie łatwe. Zgodnie z oczekiwaniami, na pokład urządzenia trafił tegoroczny układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 w wersji for Galaxy. Użytkownik dostaje 12 GB pamięci RAM i trzy warianty pamięci wewnętrznej do wyboru (te same, co przed rokiem). Jak się okazuje, nowy design wymusił na producencie kilka zmian w wyświetlaczach. Wewnętrzny panel wykonany jest co prawda w tej samej technologii (Dynamic AMOLED 2X LTPO), jednak widać różnice w pikselach. Nieco więcej dzieje się z drugiej strony, bowiem zewnętrzny ekran jest o 0,1 cala większy, a przy tym również cechuje się zmienną częstotliwością odświeżania (1 - 120 Hz), tak jak składany panel. Warto wspomnieć też o obudowie z certyfikatem IP48, która powinna zapewnić lepszą ochronę przed fizycznymi uszkodzeniami.

Samsung Galaxy Z Fold6 Samsung Galaxy Z Fold5 OnePlus Open Platforma mobilna Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Procesor graficzny Adreno 750 Adreno 740 Adreno 740 System operacyjny Android 14 z OneUI Android 13 z OneUI Android 13 z OxygenOS Pamięć RAM 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 512 GB UFS 4.0 Obsługa kart SD - - - Obsługa Dual SIM nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC Łączność przewodowa USB-C 3.2 USB-C 3.2 USB-C 3.1 Rozmiar wew. ekranu 7,6" AMOLED 120 Hz 7,6" AMOLED 120 Hz 7,82" AMOLED 120 Hz Rozdzielczość wew. ekranu 2160 x 1856 px 2176 x 1812 px 2440 x 2286 px Rozmiar zew. ekranu 6,3" AMOLED 120 Hz 6,3" AMOLED 120 Hz 6,31" AMOLED 120 Hz Rozdzielczość zew. ekranu 2376 x 968 px 2316 x 904 px 2484 x 1116 px Kamera przednia wew. 4 MP (pod ekranem) 4 MP (pod ekranem) 20 MP Kamera przednia zew. 10 MP 10 MP 32 MP Kamera tylna 50 + 10 + 12 MP 50 + 10 + 12 MP 48 + 64 + 48 MP Klasa odporności IP48 IPX8 IPX4 Akumulator 4400 mAh 4400 mAh 4805 mAh Ładowanie 25 W + Qi 15 W 25 W + Qi 15 W 67 W Wymiary obudowy otw. 153,5 x 132,6 x 5,6 mm 154,9 x 129,9 x 6,1 mm 153,4 x 143,1 x 5,8 mm Wymiary obudowy zamk. 153,5 x 68,1 x 12,1 mm 154,9 x 67,1 x 13,4 mm 153,4 x 73,3 x 11,7 mm Waga urządzenia 239 g 253 g 239 g Premierowa cena 12+256 GB - 8699 zł

12+512 GB - 9199 zł

12+1 TB - 10199 zł 12 + 256 GB - od ok. 5950 zł 16 + 512 GB - od ok. 7700 z

Jeśli zatem liczyliście, że Fold6 zaoferuje nowe aparaty fotograficzne, większą baterię, nową technologię szybkiego ładowania albo choćby rysik S Pen w zestawie, to niestety muszę Was rozczarować. Jasne jest zatem, że Samsung poraz kolejny ledwo odświeżył swój najdroższy model w ofercie. Ale czy to źle? Może po prostu nie ma potrzeby zmieniać czegoś, co działa dobrze i cieszy się dużą popularnością? Może to po prostu kolejny etap w drodze do doskonałości? Czas się o tym przekonać! Urządzenie trafiło do naszej redakcji w wersji 12+256 GB w kolorze szarym (w sklepach znaleźć można jeszcze wariant różowy i granatowy, a na stronie Samsunga dostępny jest jeszcze kolor biały i antracytowy). Cena to 8699 zł. Tanio więc nie jest, ale wypada warto zaznaczyć, że zeszłoroczny Fold5 był nieco droższy w momencie debiutu.

Po lewej Samsung Galaxy Z Fold5, po prawej Samsung Galaxy Z Fold6

Po lewej Samsung Galaxy Z Fold5, po prawej Samsung Galaxy Z Fold6

Po lewej Samsung Galaxy S24 Ultra, po prawej Samsung Galaxy Z Fold6