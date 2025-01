Samsung Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6 - nasze pierwsze wrażenia. Nieco odświeżone konstrukcje i zupełnie nowe funkcje Galaxy AI

Druga w tym roku najważniejsza smartfonowa premiera Samsunga jest już za nami. Oficjalnie poznaliśmy wyczekiwane urządzenia Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6. Znamy więc ich wygląd i specyfikacje, ale nie tylko. Nie zabrakło nas na przedpremierowym pokazie tych urządzeń. Podczas tego wydarzenia mieliśmy okazję przyjrzeć się z bliska nowym "składakom" i przetestować ich najważniejsze funkcje. Oto nasze pierwsze wrażenia!

Samsung zapewnił kilka wymaganych ulepszeń, pokazał parę ciekawych funkcji AI, a poza tym wcale nie przesadził z cenami - w końcu tegoroczne smartfony są nieco tańsze od zeszłorocznych. Cóż, dobre i to!

Podczas pokazu mieliśmy okazję obejrzeć wiele ciekawych urządzeń, bo oprócz nowych smartfonów nie zabrakło również słuchawek Buds 3 czy zegarków Galaxy Watch 7/Ultra, jednak w niniejszej publikacji skupimy się wyłącznie na "składakach" - w końcu to one były głównymi atrakcjami. Zacznijmy od modelu Galaxy Z Fold6. Jeśli śledziliście dotychczasowe przecieki na jego temat, załączone fotografie raczej Was nie zaskoczą. Jak już pewnie wiecie, zmian w specyfikacji technicznej nie ma zbyt wiele - wyróżnia się jedynie nowy procesor (tym razem chłodzony za pomocą większej komory parowej) oraz nieco większy i ulepszony ekran zewnętrzny... Jak więc widać, ci, którzy liczyli na technologiczną rewolucję, zapewne mają powody do żalu, ale na szczęście nie oznacza to, że zabrakło innych widocznych zmian. Wręcz przeciwnie - Samsung postarał się, by na sklepowych półkach to właśnie nowa "szóstka" jako pierwsza rzucała się w oczy.

Po lewej Samsung Galaxy S24 Ultra, po prawej Samsung Galaxy Z Fold6

O ile zeszłoroczny Galaxy Z Fold5 kojarzy nam się z licznymi zaokrągleniami, tak Samsung Galaxy Z Fold6 mocno upodobnił się do modelu Galaxy S24 Ultra zaprezentowanego w styczniu tego roku. Spójrzcie tylko na powyższe zdjęcie przedstawiające front obu urządzeń - zdecydowanie widać tu ten sam styl, choć nietrudno też zauważyć, że ramka wokół ekranu jest nieco grubsza właśnie w nowym "składaku". Ogólnie bardziej kanciasta konstrukcja uwidacznia się również po rozłożeniu 7,6-calowego wyświetlacza. Do kolejnych różnic należy zaliczyć również odświeżoną wysepkę na aparaty, ale niech Was ona nie zmyli - nowa "szóstka" ma dokładnie ten sam zestaw obiektywów (50 MP + 10 MP + 12 MP), który jest charakterystyczny również dla znacznie tańszych modeli Galaxy S24/S24+. Pozostając jeszcze w kwestii ogólnej budowy smartfona, na pewno zwraca uwagę jego niższa waga (239 g - jest aż o 14 g lżejszy od poprzednika) oraz poprawiony zawias, który zapewnia nie tylko większą wytrzymałość (o 30%), ale również nieco mniejszą grubość po złożeniu (o 1,2 mm).

Po lewej Samsung Galaxy Z Fold5, po prawej Samsung Galaxy Z Fold6

Po lewej Samsung Galaxy Z Fold5, po prawej Samsung Galaxy Z Fold6

Po lewej Samsung Galaxy Z Fold6, po prawej Samsung Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip6 prezentuje się z kolei niemal identycznie jak poprzednik. Urządzenie możemy rozpoznać właściwie jedynie po kolorowej obwódce wokół aparatów. Na całe jednak szczęście akurat w kwestii specyfikacji dzieje się tu nieco więcej. Przede wszystkim ten kieszonkowy "składak" posiada nowego Snapdragona, 12 GB RAM-u, zauważalnie większą baterię i lepszy aparat główny, ale warto docenić także szereg mniejszych udoskonaleń. Należy wspomnieć o ogólnie bardziej wytrzymałej obudowie. Jak chwali się producent, Flip6 otrzymał nowy zawias z podwójną szyną (ma zapewnić lepszą absorpcję wstrząsów), jak również bardziej wytrzymały 6,7-calowy ekran główny o ulepszonej powierzchni zginania. Ponadto na pokładzie tego niewielkiego urządzenia zastosowano komorę parową (po raz pierwszy w serii Z Flip), która powinna zapobiegać przegrzewaniu. Można jedynie żałować, że Samsung nie zdecydował się na zastosowanie nowego ekranu zewnętrznego. Nie dość, że sam panel jest generalnie dosyć mały, to jeszcze wyświetla treści z częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie tylko 60 Hz.

Jak można było się spodziewać, cała prezentacja obracała się wokół funkcji Galaxy AI bazujących na sztucznej inteligencji. Oczywiście należy podkreślić, że na pokład modeli Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6 trafią funkcje znane już z wariantów Galaxy S24. Nie zabrakło zatem wzmianki o funkcji Zakreśl aby wyszukać, Asystencie notatek, Asystencie transkrypcji, Asystencie przeglądania czy opisu ustawień dot. personalizacji, jednak zaprezentowano też coś zupełnie nowego. Na pierwszy ogień weźmy Tłumacza z trybem rozmowy, który może automatycznie tłumaczyć toczący się w różnych językach dialog. Idealnie sprawdzają się tutaj zewnętrzne ekrany prezentujące właśnie przetłumaczony tekst. Tłumacz zawiera również Tryb słuchania, który może rejestrować i interpretować np. całe wywiady.

Bardzo ciekawie wygląda też nowa funkcja generowania zdań na podstawie krótkich danych wejściowych. Na czym to polega? Załóżmy, że trzeba napisać dłuższą wiadomość (mniej lub bardziej formalną), w której np. poprosimy kogoś o przełożenie spotkania lub zaprosimy znajomego na imprezę. W normalnej sytuacji pewnie każdy z nas szukałby w głowie odpowiednich zwrotów grzecznościowych i starał się ułożyć wiadomość tak, by była wyważona, a przy tym czytelna. Mając jednak nowego smartfona Samsunga, wystarczy jedynie przedstawić samo zagadnienie, a sztuczna inteligencja zrobi całą resztę. Przykład możecie zobaczyć poniżej. AI generalnie nie ma problemu z rozpoznaniem kontekstu i jest w stanie dopisać sobie niezbędne szczegóły, choć oczywiście w razie potrzeby można wyedytować wygenerowany tekst. Podczas prezentacji mieliśmy również okazję sprawdzić, czy funkcja poradzi sobie również z wygenerowaniem zaproszenia na... wieczorne spożywanie alkoholu. Również tu sprawdziła się tak, jak należy, choć z oczywistych względów w otrzymanym tekście nie pojawiło się żadne wyraźne nawiązanie do planowanych aktywności czy rodzajów trunków - tego typu niezręczne dla producenta detale były akurat pomijane. Wiadomość ta miała więc bardzo ogólny charakter.

Magiczna gumka? Przesuwanie elementów? To już przeszłość! Teraz Samsung zaprezentował nowe funkcje upiększające zdjęcia, jak np. Od szkicu do obrazu. Wystarczy ręcznie dorysować element, który wedle naszej wizji powinien pojawić się na fotografii, a AI od razu go wygeneruje - i to w kilku stylach do wyboru. Jak zatem można się domyślić, limitem jest tutaj wyłącznie wyobraźnia, choć z zaznaczeniem, że nie można rysować po twarzy (gdybyście chcieli wiedzieć, zdradzono nam, że nie przejdą też różne mniej przyzwoite rysunki). Tak czy owak, nawet kolejne nudne zdjęcie widoku za oknem może zostać wzbogacone np. atakiem wygenerowanego dinozaura, a to musi już robić wrażenie. Nie zabrakło też nowych opcji edycji i przetwarzania wykonanego zdjęcia. W głównej roli mamy tutaj Portrety generatywne, które na podstawie zdjęcia danej twarzy wygenerują nowy, nieco podkolorowany wizerunek (również w wielu stylach). Opcja ta na pewno spodoba się tym osobom, które szukają dla siebie np. oryginalnego awatara do mediów społecznościowych.

Jak zatem widać, premiera tegorocznych "składaków" od Samsunga raczej nie obfituje w technologiczne rewolucje czy masę szokujących rozwiązań. Podsumowując wszystkie nowości, może powiedzieć, że gigant w zasadzie zapewnił kilka wymaganych ulepszeń, pokazał parę ciekawych funkcji AI, a poza tym wcale nie przesadził z cenami - w końcu tegoroczne smartfony są nieco tańsze od zeszłorocznych (co może zaskakiwać, bo przecieki wskazywały na coś innego). Cóż, dobre i to, jednak nie ulega wątpliwości, że z biegiem czasu konsumenci będą życzyć sobie czegoś więcej, niż tylko odświeżenia oferty. Można mieć cichą nadzieję, że przyszłoroczne modele ze składanymi ekranami zaskoczą nas czymś więcej. W końcu już teraz sporo mówi się o stylistycznej rewolucji w serii Galaxy S25, która na pewno w jakimś stopniu przełoży się na odmienione Foldy i Flipy. Niewykluczone również, że z biegiem czasu w sprzedaży pojawią się dodatkowe warianty z dopiskiem FE czy Ultra, jednak póki co musimy uzbroić się w cierpliwość i zapoznać z tym, co właśnie mieliśmy okazję obejrzeć. Wyczekujcie naszych testów!

