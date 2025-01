Samsung Galaxy Z Fold6 - debiut składanego smartfona. Ekrany Dynamic AMOLED 2X, lepszy wygląd i niższe ceny

Kolejnym składanym smartfonem, który 10 lipca 2024 roku został wprowadzony do oferty Samsunga, jest Galaxy Z Fold6. Tak samo, jak w przypadku jego mniejszego brata, już wcześniej mogliśmy zapoznać się z pełną specyfikacją i wyglądem urządzenia. Tym razem obyło się więc bez większych niespodzianek, choć ponownie przewidywania co do cen nie okazały się trafne, gdyż wszystkie smartfony są trochę tańsze od poprzedniej serii. Nie ma co oczekiwać jednak większych zmian.

Nowa seria składanych smartfonów od Samsunga przyniosła ze sobą debiut Galaxy Z Folda6. Tegoroczna edycja zaoferuje nam lepszy procesor, trochę smuklejszą konstrukcję i... zasadniczo to nic więcej.

Od lewej: Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold6

Podobnie jak mniejszy brat, Samsung Galaxy Z Fold6 również może skorzystać z mocy układu od Qualcomma, czyli Snapdragona 8 Gen 3 w unikalnej edycji for Galaxy. Nie powinniśmy się jednak nastawiać na inne znaczące zmiany w specyfikacji, gdyż te zaszły przede wszystkim w konstrukcji. Jest ona teraz nieco kanciasta, a dokładniej ramki stały się bardziej płaskie, a narożniki mniej zaoblone. Smartfon prezentuje się przez to trochę lepiej, choć jest to oczywiście bardzo subiektywny aspekt. Raz jeszcze możemy liczyć na 12 GB pamięci RAM oraz maksymalnie 1 TB pamięci wbudowanej w standardzie UFS 4.0.

Samsung Galaxy Z Fold5 Samsung Galaxy Z Fold6 Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

1 x 3,4 GHz Cortex-X3

2 x 2,8 GHz Cortex-A715

2 x 2,8 GHz Cortex-A710

3 x 2,0 GHz Cortex-A510 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

1 x 3,39 GHz Cortex-X4

3 x 3,1 GHz Cortex-A720

2 x 2,9 GHz Cortex-A720

2 x 2,2 GHz Cortex-A520 Układ graficzny Adreno 740 Adreno 750 Pamięć RAM 12 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256/512 GB lub 1 TB UFS 4.0 Ekran zewnętrzny 6,2" Dynamic AMOLED 2X, 2316 x 904 px, 120 Hz 6,3" Dynamic AMOLED 2X, 2376 x 968 px, 120 Hz Ekran wewnętrzny 7,6" Dynamic AMOLED 2X, 2176 x 1812 px, 120 Hz 7,6" Dynamic AMOLED 2X, 2160 x 1856 px, 120 Hz Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 5G

GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Aparaty główne 50 MP (f/1,8, OIS)

12 MP (f/2,2, 123 stopnie)

10 MP (f/2,4, OIS, 3x zoom optyczny) Aparat przedni 10 MP (f/2,2) Aparat pod ekranem 4 MP (f/1,8) Możliwości nagrywania wideo 8K przy 30 kl/s, 4K przy 60 kl/s, FHD do 240 kl/s Norma IP IPX8 IP48 Porty, złącza i sloty USB 3.2 Gen 1 typu C Wymiary Złożony - 154,9 x 67,1 x 13,4 mm

Rozłożony - 154,9 x 129,9 x 6,1 mm Złożony - 153,5 x 68,1 x 12,2 mm

Rozłożony - 153,5 x 132,6 x 5,6 mm Waga 253 g 239 g Akumulator 4400 mAh / 25 W Wersje kolorystyczne Beżowy, Czarny, Błękitny Granatowy, Srebrny, Różowy, Czarny, Biały Ceny (MSRP) 256 GB - 8799 zł

512 GB - 9399 zł

1 TB - 10399 zł 256 GB - 8699 zł

512 GB - 9199 zł

1 TB - 10199 zł

Zewnętrzny wyświetlacz jest minimalnie większy, a oba różnią się od poprzednich nieznacznie — swoją rozdzielczością. Nadal spotkamy się jednak ze wsparciem dla rysika S Pen, a przy tym smartfon obsługuje tryb Samsung DeX. Ogniwo akumulatora pozostało identyczne co generację temu, a moc, z jaką je naładujemy, to ponownie zaledwie 25 W. Pod względem cen możemy liczyć na trochę niższe kwoty, jednak także w tym wypadku jesteśmy w stanie skorzystać z oferty przedsprzedażowej od Samsunga, która potrwa do 23 lipca 2024 roku włącznie. Pozwala ona wymienić swój obecny smartfon i uzyskać w ten sposób częściowy zwrot pieniędzy (gwarantowane 450 zł) lub też zdecydować się na cashback w kwocie 450 zł. Możemy liczyć także na etui lub rok dodatkowej gwarancji z tytułu pakietu Samsung Care+ (tylko w przypadku zakupu przez stronę internetową). Istnieje również możliwość nabycia dwuletniego pakietu Samsung Care+ w cenie tego, który obejmuje tylko jeden rok.

Od lewej: Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Z Fold6

Od lewej: Samsung Galaxy Z Fold6, Samsung Galaxy Z Fold5

Od lewej: Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Z Fold6

Od lewej: Samsung Galaxy Z Fold6, Samsung Galaxy Z Fold5

Od lewej: Samsung Galaxy Z Fold6, Samsung Galaxy Z Fold5

Od lewej: Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold6

Źródło: Samsung, PurePC