Samsung Galaxy Z Fold6 - specyfikacja, wygląd i ceny nowego składanego smartfona. Nie będzie dużo lepiej, ale za to drożej

Już wkrótce zostaną zaprezentowane nowe urządzenia mobilne od firmy Samsung. Na wydarzeniu Galaxy Unpacked, które odbędzie się 10 lipca 2024 roku w Paryżu, poznamy szczegóły dotyczące kolejnej serii składanych smartfonów. Natomiast już teraz znamy specyfikację, wygląd, a także ceny premierowe jednego modelu: Samsunga Galaxy Z Flipa6. Nie doczekamy się jednak zbyt wielu znaczących zmian — firma ponownie postanowiła zaoferować poprzednią generację w przebraniu.

Niebawem Samsung przedstawi nową generację składanych smartfonów, w skład której wejdzie model Samsung Galaxy Z Fold6. Zawczasu poznaliśmy jednak jego wygląd, niemalże pełną specyfikację, a także ceny. Szykuje się odgrzewany kotlet z lepszym procesorem.

W ostatnich latach firma Samsung stara się jedynie lekko modyfikować swoje flagowe urządzenia mobilne. Dobrym przykładem są tu ostatnie dwie generacje smartfonów z serii Galaxy S (S23 i S24), a także Galaxy Z. Zmiany w wyglądzie niemalże nie istniały, a w przypadku podzespołów mogliśmy liczyć na nieznaczny lifting. Tak też jest i tym razem. Samsung Galaxy Z Fold6 będzie praktycznie tym samym urządzeniem, co rok temu, a największymi różnicami będą: lepszy procesor i trochę smuklejsza konstrukcja. Zarówno pamięć RAM, jak i pamięć flash będą identyczne. To samo można powiedzieć o zestawie aparatów oraz standardzie złącza USB typu C.

Samsung Galaxy Z Fold5 Samsung Galaxy Z Fold6 Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

1 x 3,36 GHz Cortex-X3

2 x 2,8 GHz Cortex-A715

2 x 2,8 GHz Cortex-A710

3 x 2,0 GHz Cortex-A510 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

1 x 3,39 GHz Cortex-X4

3 x 3,1 GHz Cortex-A720

2 x 2,9 GHz Cortex-A720

2 + 2,2 GHz Cortex-A520 Układ graficzny Adreno 740 Adreno 750 Pamięć RAM 12 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256/512 GB, 1 TB UFS 4.0 Ekran zewnętrzny 6,2" Dynamic AMOLED 2X, 2316 x 904 px, 120 Hz 6,3" Dynamic AMOLED 2X, 2376 x 968 px, 120 Hz Ekran wewnętrzny 7,6" Dynamic AMOLED 2X, 2176 x 1812 px, 120 Hz 7,6" Dynamic AMOLED 2X, 2160 x 1856 px, 120 Hz Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 5G

GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 5G

GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Aparaty główne 50 MP (f/1,8, OIS)

12 MP (f/2,2, 123 stopnie)

10 MP (f/2,4, OIS, 3x zoom optyczny) 50 MP (f/1,8, OIS)

12 MP (f/2,2, 120 stopni)

10 MP (f/2,4, OIS, 3x zoom optyczny) Aparat przedni 10 MP (f/2,2) Aparat pod ekranem 4 MP (f/1,8) Możliwości nagrywania wideo 8K przy 30 kl/s, 4K przy 60 kl/s, FHD do 240 kl/s Porty, złącza i sloty 1 x USB 3.2 Gen 1 typu C Wymiary Złożony - 154,9 x 67,1 x 13,4 mm

Rozłożony - 154,9 x 129,9 x 6,1 mm Złożony - 153,5 x 68,1 x 12,1 mm

Rozłożony - 153,5 x 132,6 x 5,6 mm Waga 253 g 239 g Akumulator 4400 mAh Wersje kolorystyczne Icy Blue, Phantom Black, Cream, Gray, Blue Navy, Silver Shadow, Pink Ceny (MSRP) 256 GB - 1799 dolarów

512 GB - 1919 dolarów

1 TB - 2159 dolarów 256 GB - 1899,99 dolarów

512 GB - 2019,99 dolarów

1 TB - 2259,99 dolarów

Samsung nie zdecydował się także na wprowadzenie pojemniejszego akumulatora, choć nie wiemy jeszcze, z jaką mocą będzie można go ładować. Kosmetyczne zmiany zaszły w ekranach, które ponownie obsługują rysik S Pen, co dobrze uwidacznia powyższa tabela. Przedsiębiorstwo stara się więc stosować te same, "bezpieczne" rozwiązania, choć tym razem w wyższych cenach. Każda edycja będzie bowiem o 100 dolarów droższa niż rok temu, więc w Polsce najtańszy wariant będzie kosztował sporo powyżej 9 tys. zł. Zapewne firma będzie starała się reklamować model jako urządzenie, które jeszcze bardziej wykorzysta potencjał Galaxy AI. Ewentualnie może to być także wytrzymalsza konstrukcja i ekran, choć tego dowiemy się dopiero za niecały miesiąc.

Źródło: SmartPrix