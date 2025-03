Samsung Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6 - poznaliśmy ostateczny design smartfonów. Mamy dobre wieści w sprawie układów SoC

Czas do premiery smartfonów Samsung Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6 możemy już odmierzać w tygodniach. W ostatnim czasie pojawiło się sporo plotek i przecieków na temat tych modeli, ale wydaje się, że dziś już wszystko jest jasne w ich sprawie. Możemy raczej zapomnieć o wariantach Ultra czy FE, podobnie zresztą jak o układach Exynos 2400 wewnątrz tych składanych smartfonów. Wygląda na to, że nowe urządzenia nie będą tak zaskakujące jak można było dotąd sądzić, ale to raczej dobra wiadomość.

Aktualnie wszystko wskazuje na to, że oba nadchodzące smartfony Samsunga zostaną wyposażone w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, zapewne w wersji "for Galaxy".

Według najnowszych raportów w drodze są tylko dwa "składaki" Samsunga, czyli Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6. Choć w doniesieniach o podziale na warianty FE / podstawowy / Ultra musiało być trochę prawdy, to najprawdopodobniej producent uznał, że taka zagrywka może negatywnie odbić się na sprzedaży, dlatego przynajmniej na razie zdecydowano się na pozostanie przy dotychczasowej strategii. To z kolei oznacza, że odetchnąć z ulgą mogą przeciwnicy Exynosa. Aktualnie wszystko wskazuje na to, że oba nadchodzące smartfony zostaną wyposażone w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, zapewne w wersji "for Galaxy".

W sieci pojawiło się także kilka ciekawie przedstawiających się renderów nadchodzących urządzeń, które pochodzą rzekomo od cenionego producenta akcesoriów. Jak widać, oba telefony prezentują się dosyć podobnie do poprzedników, aczkolwiek warto zwrócić uwagę na kilka detali. Przede wszystkim nie sposób pominąć faktu, że Fold6 jest dosyć kanciasty, przez co mocno nawiązuje do modelu Galaxy S24 Ultra. Jeśli natomiast chodzi o Flipa6, całość prezentuje się niemal tak samo jak Flip5, aczkolwiek mamy tutaj nieco większe aparaty fotograficzne, przez co znajdują się one bliżej siebie. Jeśli nic się nie zmieni w planach producenta, oba urządzenia będą miały swoją premierę 10 lipca podczas konferencji Samsung Galaxy Unpacked.

