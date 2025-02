Samsung Galaxy Z Flip6 - testy w Geekbench ujawniły procesor zasilający smartfona. Przeciwnicy Exynosa mogą odetchnąć z ulgą

Samsung zaprezentował już większość swoich najbardziej wyczekiwanych urządzeń na ten rok. Można podejrzewać, że południowokoreański gigant szykuje dla nas jeszcze jedno ważne wydarzenie, podczas którego zaprezentowane zostaną składane smartfony z linii Galaxy Z. Pytanie tylko, czy na pewno będą one zasilane przez topowe układy Qualcomma? Po ostatnich plotkach powstało małe zamieszanie w temacie, ale wydaje się, że teraz już wszystko jest jasne.

Specyfikacja chipu, a zwłaszcza wzmianka o pojedynczym rdzeniu rozpędzającym się 3,4 GHz jasno wskazuje na to, że wewnątrz smartfona Samsung Galaxy Z Flip6 drzemie jednostka Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 w wersji "for Galaxy".

Warto przypomnieć, że niedawno w sieci pojawiły się doniesienia, że Samsung zastosuje w modelu Galaxy Z Flip6 swój autorski chip Exynos 2400, który choć jest znacznie lepszy od Exynosa 2200, to jednak i tak pod wieloma względami pozostaje w tyle za Snapdragonem 8 Gen 3. Na szczęście dziś możemy już zapomnieć o tych pogłoskach. Samsung Galaxy Z Flip6 oznaczony jako SM-F741U został właśnie przetestowany w Geekbench w testach API Vulcan i OpenCL, gdzie nowy składak uzyskał kolejno 15 084 pkt i 14 325 pkt. Choć na poniższych screenach nigdzie nie widnieje nazwa "Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3", to jednak specyfikacja chipu, a zwłaszcza wzmianka o pojedynczym rdzeniu rozpędzającym się 3,4 GHz jasno wskazuje na to, że wewnątrz smartfona drzemie flagowa jednostka amerykańskiego giganta, i to od razu w wersji "for Galaxy".

Niestety, testy w Geekbench ujawniły także mniej pozytywne informacje ws. specyfikacji smartfona Samsung Galaxy Z Flip6. Wygląda na to, że urządzenie posiada tylko 8 GB pamięci RAM, co może być dosyć rozczarowujące, zwłaszcza że tyle samo otrzymują dziś modele z niższej i średniej półki. Poza tym oczekujemy, że składak zostanie wyposażony w nowy aparat główny 50 MP, baterię o pojemności 4000 mAh, a także system Android 14 z OneUI 6.1 i funkcjami Galaxy AI. Premiera nowego Flipa, a także Folda 6. generacji odbędzie się zapewne w lipcu tego roku.

Źródło: GSMarena