Samsung Galaxy Unpacked - poznaliśmy datę premiery smartfonów Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6 i innych wyczekiwanych urządzeń

Już od dawna wiadomo, że Samsung nie zaprezentował jeszcze wszystkich swoich urządzeń planowanych na ten rok kalendarzowy. Jak się okazuje, debiut smartfonów z serii Galaxy S24 był zaledwie przedsmakiem tego, co nasz czeka w ciągu najbliższych miesięcy. Gigant z Korei Południowej przygotowuje się już do kolejnej edycji konferencji Samsung Galaxy Unpacked. Choć oficjalnie jeszcze niczego nie potwierdzono, serwis Sammobile zdradził już konkretny termin.

Wygląda na to, że najbliższa edycja Samsung Galaxy Unpacked odbędzie się 10 lipca w Paryżu. Wydarzenie ma skupiać wokół nowych składanych smartfonów, a także nowych smartwatchach, słuchawkach, funkcjach Galaxy AI czy inteligentnym pierścieniu Galaxy Ring.

Zbliżająca się konferencja Samsung Galaxy Unpacked, podczas której poznamy m.in. składane smartfony Galaxy Z Flip6 i Galaxy Z Fold6, odbędzie się już 10 lipca tego roku. Wydarzenie odbędzie się w Paryżu, co w sumie nie jest wielkim zaskoczeniem, bo niedługo potem odbędą się tam Letnie Igrzyska Olimpijskie 2024, a firma Samsung jest jednym z największych sponsorów tej imprezy. Choć źródło podkreśla, że na ten moment to niemal pewna informacja, to jednak zastrzega, że producent może jeszcze zmienić swoje plany. Oczekuje się, że zaproszenia na tę konferencję będą rozsyłane pod koniec maja lub na początku czerwca.

Rzecz jasna cała konferencja nie będzie skupiać się wyłącznie wokół nowych składanych smartfonów. Można przewidywać, że Samsung zdradzi kolejne informacje o przełomowym Galaxy Ring. Na pewno nie zabraknie także wzmianki o funkcjach Galaxy AI, nowych smartwatchach z serii Galaxy Watch 7 czy nowych bezprzewodowych słuchawkach. Podobnie jak w poprzednich latach, transmisja z tego wydarzenia na żywo powinna być dostępna na YouTubie.

Źródło: Sammobile