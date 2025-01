Samsung Galaxy Z Fold6 - szykują się duże zmiany w designie smartfona. W drodze jest także topowy model Ultra

W poprzednich latach każda kolejna generacja smartfonów Samsung Galaxy Z Fold okazywała się coraz mniej ekscytująca - jak gdyby producent uznał, że dokonał w tym segmencie wszystkiego i można już odcinać kupony. Na całe szczęście wygląda na to, że nadchodzące składaki wprowadzą pewien powiew świeżości do oferty giganta. Dotarły do nas właśnie informacje dotyczące m.in. kształtu nowego Folda. Czego konkretnie można się spodziewać?

Co prawda Samsung Galaxy Z Fold6 nie będzie to najcieńszym tego typu smartfonem na rynku, ale wygląda na to, że producent zapewni nam zupełnie nową konstrukcję.

Jak twierdzi niezawodny @UniverseIce, mamy doczekać się konkretnych zmian w konstrukcji modelu Samsung Galaxy Z Fold6. Smartfon ten najwyraźniej nie będzie już tak masywny jak poprzednik - ma ważyć 239 g, a zatem będzie wyraźnie lżejszy od Folda 5 (253 g), ale za to nadal nieco cięższy od częściowo tytanowego Galaxy S24 Ultra (232 g). Wygląda także na to, że nowy składany model Samsunga będzie cieńszy od poprzednika. W rozłożonej formie urządzenie ma mieć grubość 5,6 mm, natomiast po złożeniu Fold6 będzie mierzył 12,1 mm. Co prawda nadal nie będzie to najcieńszy tego typu smartfon na rynku, ale to bez wątpienia krok w dobrą stronę - zeszłoroczny Fold5 cechuje się grubością 6,1 mm / 13,4 mm.

Jeśli chodzi natomiast o kwestię wyświetlaczy, wewnętrzny ekran nowego Folda ma mieć przekątną 7,6 cala i proporcje 7:6, a zewnętrzny panel ma być z kolei 6,3-calowy o proporcjach 22:9. Ponadto możemy spodziewać się, że urządzenie będzie nieco bardziej kanciaste od poprzednika - pod względem ogólnej budowy całość rzekomo ma przypominać nieco model Galaxy S24 Ultra. Co ciekawe, @UniverseIce twierdzi również, że obok omawianego smartfona zadebiutuje także bardziej zaawansowany Samsung Galaxy Z Fold6 Ultra. Póki co niestety nie wiemy nic na jego temat, ale można spodziewać się nieco ulepszonej specyfikacji uwzględniającej np. lepszy aparat (200 MP) czy pojemniejszą pamięć wewnętrzną. Biorąc pod uwagę wszystkie te informacje, można odnieść wrażenie, że lada moment do sieci trafią pierwsze wizualizacje omawianego smartfona... Tak czy siak, czekamy na kolejne wieści.

This is the prototype of Galaxy Z Fold6. pic.twitter.com/RL7d8Ny2XP — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) April 3, 2024

