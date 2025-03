Porównanie jakości zdjęć i filmów ze smartfonów Samsung Galaxy S24 i S24 Ultra. Czy widać różnice i czy warto dopłacać?

Większość ludzi kupuje relatywnie tanie telefony, a przyczyny są zazwyczaj dwie: albo zwyczajnie nie stać ich na coś droższego, albo dochodzą do wniosku, że nie chcą wydawać aż tyle pieniędzy, bo kupno czegoś znacznie tańszego wciąż zaspokoi większość ich wymagań. Warto jednak zauważyć, że flagowe modele firmy Samsung są jednymi z nielicznych na świecie, które wzbudzają powszechne zainteresowanie. Jasne, że w ogólnym ujęciu wielu z nas używa urządzeń innych producentów. Zresztą ja sam kupiłem smartfon Google Pixel za około 1400 zł, który jest dobrym przykładem na to, że można zrobić smartfon dość tani, a mimo to szybki i dobry. Jeśli jednak chodzi o premiery, które odbijają się głośnym echem w skali globalnej, to obok nowych modeli iPhone stoi seria Galaxy S.

Autor: Tomasz Duda

Z pełnymi recenzjami topowego Galaxy S24 Ultra, a także podstawowego wariantu Galaxy S24 możecie już teraz zapoznać się na PurePC. Zachęcam do tego serdecznie, bo znajdziecie tam odpowiednie testy wydajności, czasu pracy na akumulatorze, opisy funkcji, a także zdjęcia i filmy z aparatów. Ja natomiast wpadłem na pomysł, który może stanowić uzupełnienie tych recenzji. W tym wpisie chcę Wam zaprezentować bezpośrednie porównanie zdjęć i nagrań wideo z Galaxy S24 Ultra i Galaxy S24, abyście mogli sami ocenić jakość niemal identycznych kadrów, w tych samych warunkach oświetleniowych. Poza dużymi, pełnymi zdjęciami, znajdziecie tutaj kilka wycinków 1:1 (w przybliżeniu), aby można było łatwiej ocenić szczegółowość, ostrość, szumy i ewentualnie inne drobne niuanse. Dodam również parę zdjęć RAW wywołanych do JPG oraz filmów i podzielę się własnymi spostrzeżeniami na ich temat.

Różnica w cenach między Galaxy S24 i S24 Ultra jest duża. Drugi z tych smartfonów ma do zaoferowania aktywne piórko, większy akumulator, większy wyświetlacz, tytanową obudowę, procesor Snapdragon, więcej pamięci RAM i jeden dodatkowy aparat. Pytanie tylko, czy osoby, dla których bardzo ważna jest jakość zdjęć i filmów powinny rozważać zakup modelu Ultra? Przekonajmy się, jak realnie spisują się ich aparaty.

Dlaczego nie ma w tym porównaniu wariantu Galaxy S24+? Powody są dwa. Po pierwsze: krótka konfrontacja aparatów z S24 Ultra i S24+ była zaprezentowana we wpisie z premiery tych urządzeń. Po drugie (i ważniejsze): S24+ ma dokładnie takie same aparaty jak zwykły S24, więc jakość i możliwości obydwu modeli są pod tym względem takie same. Zdjęcia i nagrania z jednego reprezentują dokładnie to, co potrafi drugi z nich. Sam S24 jest obecnie podstawową wersją w najnowszej odsłonie serii Galaxy S (S24 FE jeszcze się nie pojawił), natomiast rzeczą oczywistą jest to, że wciąż mamy tutaj do czynienia ze smartfonem flagowym, czyli najwyższej klasy, mimo że wersja Ultra plasuje się jeszcze trochę wyżej. Zasadnicza różnica jest taka, że S24 można obecnie kupić w popularnych polskich sklepach już za około 4000 zł, natomiast S24 Ultra zaczyna się od około 6500 zł. Tę różnicę Samsung próbuje argumentować kilkoma cechami. Wśród nich są nie tylko aparaty. Podstawowy model ma maksymalnie 8 GB RAM, wyświetlacz o mniejszej przekątnej i niższej rozdzielczości, mniejszy akumulator z wolniejszym ładowaniem, teoretycznie gorsze materiały obudowy, procesor Exynos zamiast Snapdragona (nad czym ubolewa wiele osób), nie ma wsparcia dla aktywnego piórka S Pen, a maksymalna pojemność jego pamięci kończy się tam, gdzie Ultra dopiero się zaczyna.

Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy S24+ Samsung Galaxy S24 Wyświetlacz 6,8", Dynamic AMOLED 2X, 3120 × 1440 px, 505 ppi,

1-120Hz, wsparcie dla S Pen 6,7", Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 px, 516 ppi,

1-120Hz 6,2", Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 px, 418 ppi,

1-120Hz Aparat szerokokątny 200 Mpx, 1/1,3", f/1,7, Super Quad Pixel AF, FOV 85°, OIS, Adaptive Pixel 50 Mpx, 1/1,56", f/1,8, Dual Pixel AF, FOV 85°, OIS, Adaptive Pixel 50 Mpx, 1/1,56", f/1,8, Dual Pixel AF, FOV 85°, OIS, Adaptive Pixel Aparat ultraszerokokątny 12 Mpx, 1/2,55", f/2,2, FOV 120° 12 Mpx, 1/2,55", f/2,2, FOV 120° 12 Mpx, 1/2,55", f/2,2, FOV 120° Teleobiektyw 3x 10 Mpx, 1/3,52", f/2,4, Dual Pixel AF, FOV 36°, OIS, zoom optyczny 3x 10 Mpx, 1/3,94", f/2,4, PDAF, FOV 36°, OIS, zoom optyczny 3x 10 Mpx, 1/3,94", f/2,4, PDAF, FOV 36°, OIS, zoom optyczny 3x Teleobiektyw 5x 50 Mpx, 1/2,51", f/3,4, Dual Pixel AF, OIS, FOV 22°, zoom optyczny 5x brak brak Aparat przedni 12 Mpx, 1/3,2", f/2,2, Dual Pixel AF, FOV 80° 12 Mpx, 1/3,2", f/2,2, Dual Pixel AF, FOV 80° 12 Mpx, 1/3,2", f/2,2, Dual Pixel AF, FOV 80° Nagrywanie wideo Tył: 8K 30 kl/s (aparat główny i teleobiektyw 5x), 4K 60 i 30 kl/s

Przód: 4K 60 i 30 kl/s Tył: 8K 30 kl/s (tylko aparat główny), 4K 60 i 30 kl/s

Przód: 4K 60 i 30 kl/s Tył: 8K 30 kl/s (tylko aparat główny), 4K 60 i 30 kl/s

Przód: 4K 60 i 30 kl/s CPU Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 4 nm Exynos 2400, 4 nm Exynos 2400, 4 nm GPU Adreno 750 Xclipse 940 Xclipse 940 Pamięć RAM: 12 GB

Pamięć masowa: 256 GB, 512 GB, 1 TB

MicroSD: brak RAM: 12 GB

Pamięć masowa: 256 GB, 512 GB

MicroSD: brak RAM: 8 GB

Pamięć masowa: 128 GB, 256 GB

MicroSD: brak Akumulator 5000 mAh, ładowanie przewodowe 45 W, bezprzewodowe, zwrotne 4900 mAh, ładowanie przewodowe 45 W, bezprzewodowe, zwrotne 4000 mAh, ładowanie przewodowe 25 W, bezprzewodowe, zwrotne Wymiary 79 x 162,3 x 8,6 mm 75,9 x 158,5 x 7,7 mm 70,6 x 147 x 7,6 mm Masa 233 g 197 g 168 g Materiały tytanowa ramka, szkło Gorilla Glass Armor aluminiowa ramka, szkło Gorilla Glass Victus 2 aluminiowa ramka, szkło Gorilla Glass Victus 2 Kolory Standardowe: czarny, szary, żółty, fioletowy,

Ekskluzywne (tylko online): zielony, pomarańczowy, błękitny Standardowe: czarny (inny odcień niż w Ultra), szary, żółty, fioletowy,

Ekskluzywne (tylko online): zielony, pomarańczowy, błękitny Standardowe: czarny (inny odcień niż w Ultra), szary, żółty, fioletowy,

Ekskluzywne (tylko online): zielony, pomarańczowy, błękitny

Czy w przypadku aparatów też można oczekiwać istotnych różnic usprawiedliwiających tę dysproporcję w cenie? Małych rozbieżności znajdzie się kilka, np. wielkość sensorów, czy jasność niektórych obiektywów. Natomiast większość osób zwróci pewnie uwagę na dwie inne cechy. Tylny aparat główny w S24 Ultra ma rozdzielczość 200 Mpx, a w S24 ma 50 Mpx. Realna różnica jest widoczna, ale niekoniecznie musi być imponująca, gdyż w standardzie oba smartfony i tak zapisują zdjęcia 12 Mpx. Rzecz jasna można włączyć tryb pełnej rozdzielczości, ale pytanie jak wiele osób będzie go używało na co dzień. Druga rzecz jest ważniejsza. Otóż w zwykłym S24 mamy do dyspozycji trzy aparaty z tyłu, a w S24 Ultra cztery. Ten jeden dodatkowy, to teleobiektyw z większym powiększeniem optycznym 5x, którego podstawowy S24 nie ma. Złośliwi mogliby powiedzieć, że poprzednik, czyli S23 Ultra miał teleobiektyw 10x i byłoby to prawdą, ale w nowym modelu aparat ten ma sensor 50 Mpx, a poprzedni miał 10 Mpx. Realnie więc szczegółowość jest lepsza. Można nawet włączyć kadrowanie obrazu, które realnie daje 10-krotne powiększenie bez utraty jakości. W takim przypadku zdjęcie składa się ze środkowego fragmentu kadru, który później jest pomniejszany do 12 Mpx. Aparat ultraszerokokątny w obydwu opisywanych odmianach S24 jest jednakowy. Przejdźmy jednak do konkretnych przykładów, zaczynając od zdjęć dziennych z tylnego aparatu szerokokątnego (głównego).