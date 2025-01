Samsung Galaxy Z Flip6 - premiera nowego składanego smartfona. Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 GB RAM i większy akumulator

Nadszedł czas premiery pierwszego z nowych składanych smartfonów od Samsunga, czyli tytułowego Galaxy Z Flipa6. Jego niemalże pełną specyfikację mogliśmy poznać już nieco wcześniej i okazuje się, że praktycznie wszystkie informacje się sprawdziły. Podobnie ma się sytuacja z samym wyglądem, choć małym zaskoczeniem są niższe ceny od przewidywanych. Na start Samsung przygotował ofertę promocyjną, dzięki której otrzymamy zwrot pieniędzy lub dodatkową gwarancję.

Smartfon Samsung Galaxy Z Flip6 może liczyć na flagowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 w specjalnej edycji for Galaxy, który jest wspierany przez 12 GB pamięci RAM oraz nawet 512 GB szybkiej pamięci flash w standardzie UFS 4.0. Jednak ani zewnętrzny, ani też wewnętrzny ekran, nie doczekały się zupełnie żadnych zmian (co w tym przypadku nie jest wadą). To samo można powiedzieć o łączności bezprzewodowej i wymiarach (choć konstrukcja po złożeniu jest trochę cieńsza). Natomiast tym razem możemy liczyć na lepszy aparat główny, gdyż mamy do czynienia z 50 MP jednostką, która zastąpiła 12 MP oczko.

Samsung Galaxy Z Flip5 Samsung Galaxy Z Flip6 Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

1 x 3,4 GHz Cortex-X3

2 x 2,8 GHz Cortex-A715

2 x 2,8 GHz Cortex-A710

3 x 2,0 GHz Cortex-A510 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

1 x 3,39 GHz Cortex-X4

3 x 3,1 GHz Cortex-A720

2 x 2,9 GHz Cortex-A720

2 x 2,2 GHz Cortex-A520 Układ graficzny Adreno 740 Adreno 750 Pamięć RAM 8 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256/512 GB UFS 4.0 Ekran zewnętrzny 3,4" Super AMOLED, 748 x 720 px

Gorilla Glass Victus 2 Ekran wewnętrzny 6,7" Dynamic AMOLED 2X, 2640 x 1080 px, 120 Hz Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 5G

GPS, Glonass, Beidou, Galileo Aparaty główne 12 MP (f/1,8, OIS)

12 MP (f/2,2) 50 MP (f/1,8, OIS)

12 MP (f/2,2) Aparat przedni 10 MP (f/2,2) Możliwości nagrywania wideo 4K przy 60 kl/s, FHD do 240 kl/s Norma IP IPX8 IP48 Porty, złącza i sloty USB 3.2 Gen 1 typu C Wymiary Złożony - 85,1 x 71,9 x 15,1 mm

Rozłożony - 165,1 x 71,9 x 6,9 mm Złożony - 85,1 x 71,9 x 14,9 mm

Rozłożony - 165,1 x 71,9 x 6,9 mm Waga 187 g Akumulator 3700 mAh / 25 W 4000 mAh / 25W Wersje kolorystyczne Miętowy, Grafitowy, Kremowy, Lawendowy, Szary, Niebieski, Zielony, Żółty Niebieski, Srebrny, Żółty, Miętowy, Czarny, Biały, Brzoskwiniowy Ceny (MSRP) 256 GB - 5599 zł

512 GB - 5999 zł 256 GB - 5199 zł

512 GB - 5749 zł

Akumulator ma teraz nieco większą pojemność, choć ponownie naładujemy go, korzystając z „superszybkiej” ładowarki o mocy 25 W, której oczywiście nie znajdziemy w zestawie. Paleta barw w przypadku obudów całej serii raz jeszcze jest całkiem bogata. Warto wspomnieć, że mimo użycia tego samego procesora, co w przypadku większego brata, a więc Samsunga Galaxy Z Folda6, nie będziemy mogli skorzystać z funkcji Samsung DeX. Ceny są nieco niższe od poprzedniej serii, a dodatkowo do 23 lipca 2024 roku potrwa przedsprzedaż, w której Samsung przygotował kilka opcji. Jedną z nich jest program odkupu, który pozwoli wymienić naszego starego smartfona — dzięki temu otrzymamy zwrot pewnej kwoty (gwarantowane 450 zł). Można także uzyskać 450 zł cashbacku. Decydując się na zakup z oficjalnej strony, otrzymamy etui lub pakiet ubezpieczeniowy na rok (Samsung Care+). Można też nabyć Samsung Care+ i otrzymać dodatkowy rok ochrony za darmo.

Źródło: Samsung, PurePC