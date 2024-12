Samsung Galaxy Z Flip6 - wygląd, specyfikacja i ceny składanego smartfona. Nowy aparat oraz większy akumulator

Raz jeszcze wracamy do świata składanych smartfonów, jednak tym razem, aby bliżej przyjrzeć się drugiemu z nadchodzących modeli od firmy Samsung z serii Galaxy Z. Zarówno ta linia, jak i pozostała reszta urządzeń zostaną zaprezentowane na wydarzeniu Galaxy Unpacked, które odbędzie się 10 lipca 2024 roku. Już teraz poznaliśmy jednak praktycznie wszystkie szczegóły o edycji Samsung Galaxy Z Flip6. Zmian ponownie nie ma zbyt wiele, natomiast ceny zostały podniesione.

Niemal miesiąc przed premierą poznaliśmy prawie wszystkie szczegóły, które dotyczą składanego smartfona Samsunga Galaxy Z Flipa6. Tym razem także nie powinniśmy oczekiwać zbyt dużych zmian - rzecz jasna poza ceną zakupu.

Dosłownie chwilę temu poznaliśmy ceny, specyfikację, a także wygląd smartfona Samsunga Galaxy Z Folda6, a już teraz na portalu SmartPrix pojawiły się te same informacje, jednak dotyczące jego mniejszego brata. Choć tym razem samych zmian jest nieco więcej, to cena również została znacząco podniesiona. Samsung Galaxy Z Flip6 otrzyma trochę odświeżoną konstrukcję — tak jak w przypadku Samsunga Galaxy Z Folda6 będą to bardziej płaskie ramki, dzięki czemu całość powinna się lepiej prezentować. Podobieństw względem poprzedniego modelu znajdziemy całkiem sporo, gdyż producent postanowił pozostawić identyczne ekrany, moduły łączności bezprzewodowej, a także pamięć flash. Pierwszą bardziej istotną zmianą będzie większa pojemność pamięci RAM, gdyż teraz będziemy mieli do czynienia z 12 GB.

Samsung Galaxy Z Flip5 Samsung Galaxy Z Flip6 Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

1 x 3,36 GHz Cortex-X3

2 x 2,8 GHz Cortex-A715

2 x 2,8 GHz Cortex-A710

3 x 2,0 GHz Cortex-A510 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

1 x 3,39 GHz Cortex-X4

3 x 3,1 GHz Cortex-A720

2 x 2,9 GHz Cortex-A720

2 + 2,2 GHz Cortex-A520 Układ graficzny Adreno 740 Adreno 750 Pamięć RAM 8 GB 12 GB Pamięć wbudowana 256/512 GB UFS 4.0 Ekran zewnętrzny 3,4" Super AMOLED, 748 x 720 px Ekran wewnętrzny 6,7" Dynamic AMOLED 2X, 2640 x 1080 px, 120 Hz Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 5G

GPS, Glonass, Beidou, Galileo, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 5G

GPS, Glonass, Beidou, Galileo Aparaty główne 12 MP (f/1,8, OIS)

12 MP (f/2,2) 50 MP (f/1,8, OIS)

12 MP (f/2,2) Aparat przedni 10 MP (f/2,2) Możliwości nagrywania wideo 4K przy 60 kl/s, FHD do 240 kl/s Porty, złącza i sloty 1 x USB 3.2 Gen 1 typu C Wymiary Złożony - 85,1 x 71,9 x 15,1 mm

Rozłożony - 165,1 x 71,9 x 6,9 mm Złożony - 85,1 x 71,9 x 14,9 mm

Rozłożony - 165,1 x 71,9 x 6,9 mm Waga 187 g Akumulator 3700 mAh 4000 mAh Wersje kolorystyczne Mint, Graphite, Cream, Lavender, Gray, Blue, Green, Yellow Mint, Silver Shadow, Yellow, Blue Ceny (MSRP) 256 GB - 999 dolarów

512 GB - 1099 dolarów 256 GB - 1099,99 dolarów

512 GB - 1219,99 dolarów

Nadchodząca odsłona otrzymała jeden nowy aparat, aczkolwiek na resztę kamer składa się ten sam zestaw co rok temu. Na uwagę zasługuje pojemniejszy akumulator, co z pewnością przełoży się na lepszy czas pracy — nie wiadomo natomiast, czy tym razem producent nareszcie umożliwi ładowanie go z większą mocą niż 25 W. Pod względem wydajności możemy liczyć na nowy układ od Qualcomma, czyli Snapdragona 8 Gen 3 w wersji for Galaxy. Ponownie na rynku pojawią się dwa warianty (z 256 i 512 GB pamięci wbudowanej), które będą droższe analogicznie o 100,99 i 120,99 dolarów. Zabraknie jednak wsparcia dla funkcji Samsung DeX, więc nie podłączymy smartfona do monitora, aby stworzyć przenośny komputer — choć specyfikacja na to pozwala.

Źródło: SmartPrix