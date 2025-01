Samsung Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra i Galaxy Buds 3 (Pro) - premiera nowych smartwatchy i słuchawek bezprzewodowych

Oprócz składanych smartfonów na wydarzeniu Galaxy Unpacked zaprezentowano inne produkty, które już są dostępne w sprzedaży. Mowa o kolejnej generacji słuchawek bezprzewodowych Samsung Galaxy Buds 3 oraz smartwatchy Galaxy Watch7. Na rynku pojawił się również wariant Galaxy Watch Ultra, który jest bezpośrednim rywalem Apple Watcha Ultra. Nowe linie smartwatchów zaoferują nam pierwszy układ Samsunga wykonany w 3 nm procesie technologicznym.

Samsung wprowadził do sprzedaży nowe smartwatche oraz bezprzewodowe słuchawki. Pierwsze z wymienionych sprzętów oferują układ Samsung Exynos W1000, z kolei słuchawki zapewniają ulepszoną konstrukcję.

Samsung Galaxy Watch Ultra

Nowa seria smartwatchy Samsung Galaxy Watch7 zaoferuje nam modele w dwóch rozmiarach: 40 i 44 mm. Ponownie możemy liczyć na ekrany wykonane w technologii Super AMOLED i 2 GB pamięci RAM, natomiast sporym ulepszeniem jest tu wspomniany układ Samsung Exynos W1000, który pod względem specyfikacji jest o wiele wydajniejszy od poprzedniej generacji. Reszta parametrów nie uległa zbyt znaczącym zmianom. Druga nowość, czyli Samsung Galaxy Watch Ultra, to próba wkroczenia koreańskiego producenta w rejony smartwatchy z segmentu premium. Do dyspozycji otrzymamy ten sam procesor, co w tańszym bracie, jednak spotkamy się z tytanową obudową, a konstrukcja ma wytrzymać bardzo niesprzyjające warunki. Do tego możemy liczyć na całkiem pojemny akumulator i sporo funkcji mierzących stan zdrowia w wielu aspektach — w tym pomoże nowy sensor BioActiveSensor2. Za dokładniejsze ustalanie naszej lokalizacji odpowie z kolei system Dual GPS. W trybie oszczędzania energii możemy liczyć na maksymalnie 100 godzin pracy, a w trakcie ćwiczeń na nawet 16 godzin działania. Dedykowany przycisk da nam możliwość szybkiego uruchamiania konkretnych funkcji (np. start w stoperze). Jeśli jesteśmy zainteresowani zakupem, to musimy przygotować się na dość duży wydatek. Możemy jednak skorzystać z programu odkupu naszego urządzenia (smartwatcha lub smartfona) i w tym wypadku odzyskamy nawet 800 zł (Galaxy Watch7) lub maksymalnie 1000 zł (Galaxy Watch Ultra). W przypadku cashbacku będzie to analogicznie 250 i 450 zł. Oferta przedsprzedażowa potrwa do 23 lipca 2024 roku.

Samsung Galaxy Watch6 Samsung Galaxy Watch6 Classic Ekran (S) 40 mm, 1,31" 432 x 432 px

(L) 44 mm, 1,47" 480 x 480 px

Super AMOLED (S) 43 mm, 1,31" 432 x 432 px

(L) 47 mm, 1,47" 480 x 480 px

Super AMOLED Procesor Samsung Exynos W930 (5 nm)

2 x 1,4 GHz Cortex-A55 Obudowa Aluminium Stal nierdzewna Pamięć RAM 2 GB Pamięć wbudowana 16 GB Łączność Bluetooth 5.3, WiFi

NFC, GPS, opcjonalne LTE Zdrowie Tętno, EKG, Ciśnienie tętnicze, BIA, Saturacja, Temperatura ciała Czujniki Akcelerometr, Żyroskop, Barometr, Czujnik światła, Kompas Akcelerometr, Żyroskop, Barometr, Czujnik światła, Kompas, Czujnik Halla 3D Wymiary i waga (S) 40,4 x 38,8 x 9 mm / 28,7 g

(L) 44,4 x 42,8 x 9 mm / 33,3 g (S) 42,5 x 42,5 x 11 mm, 52 g

(L) 46,5 x 46,5 x 11 mm, 59 g Odporność 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H Akumulator (S) 300 mAh

(L) 425 mAh (S) 300 mAh

(L) 425 mAh Dodatkowe informacje Mikrofon, głośnik, silnik wibracyjny, pierścień dotykowy Mikrofon, głośnik, silnik wibracyjny, pierścień fizyczny Ceny (MSRP) Watch6 44, 46 mm - 1599 zł

Watch6 40 mm - 1499 zł

Watch6 LTE 44, 46 mm - 1849 zł

Watch6 LTE 40 mm - 1699 zł Watch6 Classic 43 mm - 1899 zł

Watch6 Classic 47 mm - 2049 zł

Watch6 Classic LTE 43 mm - 2149 zł

Watch6 Classic LTE 47 mm - 2299 zł

Samsung Galaxy Watch7 Samsung Galaxy Watch Ultra Ekran (S) 40 mm, 1,31" 432 x 432 px

(L) 44 mm, 1,47" 480 x 480 px

Super AMOLED 47 mm, 1,47" 480 x 480 px

Super AMOLED Procesor Samsung Exynos W1000 (3 nm)

1 x 1,6 GHz Cortex-A78 + 4 x 1,5 GHz Cortex-A55 Obudowa Aluminium Tytan (klasa 4) Pamięć RAM 2 GB Pamięć wbudowana 32 GB Łączność Bluetooth 5.3, WiFi

NFC, Dual GPS (L1+L5), opcjonalnie LTE Bluetooth 5.3, WiFi

NFC, Dual GPS (L1+L5), LTE Zdrowie Tętno, IHRN, EKG, Ciśnienie tętnicze, BIA, Saturacja, Temperatura, Bezdech senny, Wynik energii, Lekarstwa, AGE Czujniki Akcelerometr, Żyroskop, Barometr, Czujnik światła, Kompas Akcelerometr, Żyroskop, Barometr, Czujnik światła, Kompas, Termometr Wymiary i waga (S) 44,4 x 40,4 x 9,7 mm / 28,9 g

(L) 44,4 x 44,4 x 9,7 mm / 33,8 g 47,4 x 47,4 x 12 lub 15,8 mm / 94 g Odporność 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H 10ATM + pływanie w oceanie, zmiany temperatur i wysokości Akumulator (S) 300 mAh

(L) 425 mAh 590 mAh Dodatkowe informacje Mikrofon, głośnik, silnik wibracyjny, pierścień dotykowy Nowy silnik haptyczny, szybki przycisk, syrena Ceny (MSRP) Watch7 40 mm - 1349 zł

Watch7 LTE 40 mm - 1549 zł

Watch7 44 mm - 1449 zł

Watch7 LTE 44 mm - 1649 zł 2899 zł

Nowa generacja słuchawek składa się z dwóch wariantów: dousznych Samsung Galaxy Buds 3 oraz dokanałowych Galaxy Buds 3 Pro. Tańsza edycja oferuje pojedynczy 11 mm przetwornik i zapewnia nieco krótszy czas pracy od swojego brata. Wersja "Pro" wykorzystuje z kolei system dwóch przetworników, a do tego również oddaje nam do dyspozycji funkcje ANC i łączność Bluetooth 5.4. W tym modelu możemy także skorzystać z diod Blue Lights, które pomogą np. w znalezieniu słuchawek, a sam dźwięk zostanie dla nas specjalnie spersonalizowany. Ciekawą funkcją jest z kolei tłumacz na żywo, który jest dostępny z poziomu słuchawek. Jesteśmy w stanie również udostępniać dźwięk innym osobom przez Auracast. Obie konstrukcje spełniają normę IP57 i obsługują dotykowe gesty. Ceny startowe mogą trochę odstraszać, jednak tutaj także możemy skorzystać z cashbacku o wartości 200 (Galaxy Buds 3) lub 300 zł (Galaxy Buds 3 Pro), który dostępny będzie do 23 lipca 2024 roku.

Samsung Galaxy Buds 3 Samsung Galaxy Buds 3 Pro Przetwornik 11 mm, dynamiczny 10,5 mm dynamiczny + 6,1 mm planarny Wzmacniacz Pojedynczy Podwójny Łączność Bluetooth 5.4 Norma IP IP57 Mikrofony 3 ANC Tak Czas pracy 6 h bez ANC (30 h z etui)

5 h z ANC (24 h z etui) 7 h bez ANC (30 h z etui)

6 h z ANC (30 h z etui) Wymiary i waga słuchawki 18,2 x 20,3 x 31,9 mm / 4,8 g 18,1 x 19,8 x 33,2 mm / 5,4 g Wymiary i waga etui 58,9 x 48,7 x 24,4 mm / 46,5 g Cena 749 zł 1029 zł

Samsung Galaxy Buds 3

Samsung Galaxy Buds 3 Pro (po lewej) i Galaxy Buds 3 (po prawej)

Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Źródło: Samsung, PurePC