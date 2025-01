Samsung Exynos W1000 - pierwszy autorski chip wykonany w 3 nm procesie technologicznym. Układ trafi do smartwatchy

Samsung zaprezentował swój nowy, a zarazem pierwszy układ, który został wykonany w 3 nm procesie technologicznym (GAA). Tym chipem jest tytułowy Exynos W1000, który zagości w smartwatchach Samsung Galaxy Watch7 oraz Galaxy Watch Ultra. Nowość ma wprowadzić spory, bo aż kilkukrotny wzrost wydajności względem poprzedniej generacji, czyli Exynosa W930. Przy okazji prezentacji poznaliśmy pełną specyfikację, a co za tym idzie możliwości jednostki.

Samsung zaprezentował nowy autorski układ Exynos W1000, który już za moment zadebiutuje na rynku. Znajdzie on swoje miejsce w smartwatchach Samsung Galaxy Watch7 oraz Galaxy Watch Ultra.

Nowa generacja mobilnych chipów dla smartwatchy od Samsunga zapowiada się dość obiecująco. Przede wszystkim dlatego, że mówimy tu o pierwszym układzie, który został wykonany we wspomnianym 3 nm procesie technologicznym GAA (Gate-All-Around). Przyszła jednostka będzie się charakteryzować dużo lepszą wydajnością od swojego poprzednika, gdyż wariant Exynos W930 mógł skorzystać tylko z dwóch rdzeni Cortex-A55. Tym razem Samsung wprowadził jeden rdzeń Cortex-A78, który ma odpowiadać za wydajność, a także cztery rdzenie Cortex-A55, które będą miały za zadanie oszczędzać energię i przejmować mniej wymagające zadania. Układ graficzny pozostanie jednak ten sam.

Samsung Exynos W1000 Procesor 1 x 1,6 GHz Cortex-A78 + 4 x 1,5 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Mali-G68 MP2 Pamięć RAM LPDDR5 Proces technologiczny 3 nm GAA Obsługa wyświetlaczy qHD (960 x 540 px) oraz 640 x 640 px Sieć mobilna LTE Cat.4 150 Mbps (Pobieranie)

LTE Cat.5 75 Mbps (Wysyłanie) System łączności satelitarnej GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Pamięć masowa eMMC 32 GB

Exynos W1000 wspiera nowszy standard pamięci RAM (LPDDR5 vs LPDDR4), a także została z nim zintegrowana dwukrotnie większa pamięć eMMC. W przypadku łączności bezprzewodowej nie zaszło natomiast zbyt wiele zmian. Układ ma pozwolić na prawie 3-krotnie szybsze uruchamianie aplikacji oraz płynniejszą pracę z wieloma otwartymi aplikacjami. Premiera powinna się odbyć już 10 lipca 2024 roku, kiedy to Samsung oficjalnie zaprezentuje napomknięte kilkukrotnie modele smartwatchy (Samsung Galaxy Watch7 oraz Galaxy Watch Ultra). Oczekuje się natomiast, że do sprzedaży trafią one dopiero w sierpniu 2024 roku, więc jeszcze chwilę musimy poczekać.

Samsung Exynos W920 Samsung Exynos W930 Procesor 2 x 1,18 GHz Cortex-A55 (5 nm) 2 x 1,4 GHz Cortex-A55 (5 nm) Układ graficzny Mali-G68 MP2 Mali-G68 MP2 Pamięć RAM 1,5 GB LPDDR4 2 GB LPDDR4 Proces technologiczny 5 nm Obsługa wyświetlaczy qHD (960 x 540 px) Sieć mobilna LTE Cat.4 150 Mb/s (Pobieranie)

LTE Cat.5 75 Mb/s (Wysyłanie) Systemy nawigacji satelitarnej GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Pamięć masowa eMMC 16 GB

Samsung Galaxy Watch Ultra

Źródło: Samsung