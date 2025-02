Samsung Exynos W930 - pełna specyfikacja układu, który znalazł się w smartwatchu Samsung Galaxy Watch6

Jesteśmy już świeżo po prezentacji smartwatcha Samsung Galaxy Watch6 i producent zaprezentował także szczegółowe dane dotyczące układu Exynos W930, jaki się w nim znalazł. Najnowsza generacja SoC dla urządzeń ubieralnych wyróżnia się lepszą wydajnością oraz większą pojemnością zintegrowanej pamięci DRAM. Ma się to przełożyć na jeszcze lepsze działanie flagowych smartwatchy Samsunga. Choć poza tymi dwoma wymienionymi elementami, nie ujrzymy zbyt wielu zmian.

Samsung podał szczegółową specyfikację swojego najnowszego czipu Exynos W930, który skierowany jest do urządzeń ubieralnych, takich jak smartwache. Mimo że specyfikacja nie uległa znaczącej zmianie, to firma zapewnia, że usprawniony układ przełoży się na lepsze działanie urządzeń.

Jeśli chodzi o czystą specyfikacją i porównanie poprzedniej generacji, to łatwo można zauważyć, że zmianie uległo jedynie taktowanie procesora oraz wbudowana pamięć DRAM. Tym razem użytkownicy smartwatchy z serii Galaxy Watch skorzystają z mocy 2 rdzeni o taktowaniu 1,4 GHz, które tak jak w poprzedniku dopełni układ Mali-G68 MP2. Ta zmiana ma się przyczynić do 18% skoku wydajności. Wspomniana pamięć DRAM jest teraz o 33% większa i wynosi 2 GB. Mamy więc do czynienia z tym samym układem co generację temu, natomiast poprawione parametry na pewno w jakimś stopniu przełożą się na lepsze działanie. Czy jednak użytkownicy jakkolwiek odczują tę zmianę? Prawdopodobnie nie, ponieważ smartwatche Samsunga są dość dobrze zoptymalizowane i fakt, że jakaś aplikacja uruchomi się sekundę szybciej, nie będzie odgrywał znaczącej roli w odbiorze urządzenia.

Samsung Exynos W920 Samsung Exynos W930 Procesor 2 x 1,18 GHz Cortex-A55 (5 nm) 2 x 1,4 GHz Cortex-A55 (5 nm) Układ graficzny Mali-G68 MP2 Mali-G68 MP2 DRAM 1,5 GB LPDDR4 2 GB LPDDR4 Obsługa wyświetlaczy qHD (960 x 540 px) Sieć mobilna LTE Cat.4 150 Mb/s (Pobieranie)

Cat.5 75 Mb/s (Wysyłanie) Systemy nawigacji satelitarnej GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Pamięć eMMC 16 GB

Z dalszej części specyfikacji możemy się dowiedzieć, że Exynos W930 może obsłużyć ekran o rozdzielczości 960 x 540 px, a także ma wsparcie dla sieci 4G LTE i większości systemów nawigacji satelitarnej. Na pokładzie spotkamy się z Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3 oraz NFC. Wszystkie elementy wraz z układem zarządzania energią (IC) zostały odpowiednio "upakowane", aby czip pozwalał na skonstruowanie smukłego urządzenia (rozwiązania FO-PLP oraz SiP-ePoP). Faktycznie, Samsung Galaxy Watch6 jest nieco cieńszy od poprzednika, natomiast wątpliwe, aby wynikało to z właśnie z przytoczonej operacji. SoC został tak stworzony, żeby procesor był w stanie również obsługiwać AOD (Always On Display) i nie wykorzystywać w tym procesie zbyt wiele mocy. Podsumowując, Exynos W930 jest trochę "podkręconym" układem, który nie przynosi za sobą żadnej rewolucji, a jedynie lekką ewolucję.

Źródło: Samsung