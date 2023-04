Samsung Galaxy Watch 6 ma ukazać się w dwóch wariantach, powrócić ma też uwielbiana funkcja nawigowania

Smartwatche Samsunga cieszą się na rynku dużą popularnością i niezawodnością. Według najnowszych przecieków nowe smart zegarki mają zadebiutować już w tym roku oraz przynieść nowości takie jak całkowicie nowy i przebudowany chip W980. Choć niewątpliwie, największą zmianą względem Galaxy Watch 5, będzie powrót do klasyki. Albowiem ponownie wokół dotykowej tarczy ma zagościć fizyczny obrotowy pierścień, który ucieszy niejednego użytkownika wearables.

Samsung Galaxy Watch 6 zostać wyposażony w nowy chip W980. Zegarek ukazać ma się w dwóch wariantach, a jednym z nich będzie wersja classic. Powróci również uwielbiany przez użytkowników obrotowy pierścień.

Sercem nowych zegarków Galaxy Watch 6 ma być chip W980, który ma zostać wyprodukowany w technologii litograficznej 5 nm. Zapewnić ma on ponad 10% przyrost wydajności względem układu W920 używanego w Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5. Dodatkowo ma on przynieść znaczne obniżenie poboru prądu, przez co nowe smart zegarki mają dłużej wytrzymywać na baterii. Warto dodać, że również pojemność akumulatora ma ulec pewnemu powiększeniu. Niestety nie wiemy nic o dokładniejszej specyfikacji chipu. Mówi się jednak, że SOC ma być konkurencyjny do rozwiązań od firmy Qualcomm. Nowości mają sięgnąć również ekranu AMOLED, który ma dostać większą rozdzielczość oraz cieńsze ramki.

Bezsprzecznie jednak "gwiazdą" nowych Galaxy Watchy będzie powrót kultowego obracanego pierścienia, którego wielu użytkownikom brakuje w aktualnych propozycjach firmy Samsung. Spodziewamy się, że producent wypuści dwie wersje: Galaxy Watch 6 oraz Galaxy Watch 6 Classic. Choć istnieje też możliwość, że Koreańskie przedsiębiorstwo zdecyduje się też podzielić asortyment na kolejne dwie kategorie: te, które będą zawierały łączność LTE i te, które zostaną pozbawione tej możliwości. Doniesienia mówią również, że premiera nowych smartwatchy ma przypaść wraz z premierą nowych składanych smartfonów Galaxy Z Fold 5 oraz Galaxy Z Flip 5.

Źródło: SamMobile