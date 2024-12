Samsung Galaxy Watch6 Classic - zaawansowany smartwatch z dużym i czytelnym ekranem, któremu nic nie brakuje

Jako wierna użytkowniczka smartwatcha Samsung Galaxy Watch4, nie byłabym sobą, gdybym nie zechciała przetestować każdej kolejnej generacji tego smart zegarka. Dlatego też równo przed rokiem mogliście przeczytać moją recenzję modelu Galaxy Watch5, a dziś zapraszam na test wersji Galaxy Watch6 Classic, wyróżniającej się fizycznym, obrotowym bezelem. Watch5 względem poprzedników zagwarantował nam nieco wydajniejszą baterię, nieco szybsze ładowanie, dodano też nowy czujnik temperatury skóry. Zdecydowano się ponadto jeszcze na inne, pomniejsze ulepszenia, ale summa summarum nie zobaczyłam powodu, dla którego miałabym wymieniać "Czwórkę" na "Piątkę". Czy takie powody zobaczę teraz, a więc wraz z nadejściem "Szóstki"? Sprawdźmy...

Autor: Ewelina Stój

Jeśli jakimś cudem nie mieliście jeszcze do czynienia ze smartwatchami Samsunga to trzeba wyraźnie podkreślić, że są to jedne z najbardziej zaawansowanych tego typu urządzeń na rynku. To sprzęty dla najbardziej wymagających, choć należy pamiętać, że nie są to sportwatche pokroju Garmina czy Polara. To raczej tzw. "przedłużenie" funkcji smartfona wzbogacone funkcjami zdrowotnymi i fitness. Wzbogacone to jednak zbyt banalne słowo, bowiem seria Samsung Galaxy Watch jest wręcz napakowana bajerami. Ostatnie modele potrafią wszak nie tylko rejestrować sen, kroki czy tętno, ale też badać EKG, ciśnienie tętnicze krwi czy też badać skład ciała. Z roku na rok, zegarki te stają się coraz bardziej rozbudowanymi "prozdrowotnymi kombajnami".

Smartwatche marki Samsung to każdorazowo nie tylko tzw. przedłużenie smartfona, ale także prozdrowotne kombajny. Sprawdźmy, co dokładnie zmieniło się w tej serii wraz z pojawieniem się m odelu Watch6.

No dobrze, wiemy już, że w kwestiach zdrowotnych od zegarka Samsung Galaxy Watch6 Classic można wymagać naprawdę wiele. A co z pozostałą funkcjonalnością? Szybciutko donoszę, że jak na smartwatch przystało, łączy się on ze smartfonem poprzez Bluetooth, a w tym przypadku może także i przez WiFi. Ba, może sam przejąć pewne funkcje telefonu, jeśli tylko wybierzemy wersję LTE i zainstalujemy weń eSIM. Ale nawet jeśli pozostaniemy przy wersji tańszej, bez LTE, to zegarek wciąż będzie swoistym posłańcem, a więc będziemy na niego otrzymywać wszystkie wybrane powiadomienia. Ale to nie wszystko, ponieważ zegarek wyposażony został w głośnik oraz mikrofon, dzięki czemu oprócz komunikacji pisemno-graficznej do dyspozycji otrzymujemy także komunikację głosową.

Samsung Galaxy Watch6 Samsung Galaxy Watch6 Classic System WearOS 3.2, One UI 4.0 Ekran (S) 40 mm, 1,31"

(L) 44 mm, 1,47"

Super AMOLED (S) 43 mm, 1,31"

(L) 47 mm, 1,47"

Super AMOLED Procesor Exynos W930 (5 nm) 1.4 GHz Obudowa Armor Aluminium Stal nierdzewna Pamięć 2GB RAM + 16 GB na dane Łączność Bluetooth 5.3, WiFi 2.4 GHz + 5 GHz, NFC, GPS, opcjonalne LTE Wymiary i waga (S) 40,4 x 38,8 x 9 mm, 29 g

(L) 44,4 x 42,8 x 9 mm, 33 g (S) 42,5 x 42,5 x 11 mm, 52 g

(L) 46,5 x 46,5 x 11 mm, 59 g Odporność 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H Bateria (S) 300 mAh

(L) 425 mAh (S) 300 mAh

(L) 425 mAh Zdrowie EKG, ciśnienie tętnicze, analiza składu ciała, SpO2, stres, puls, analiza snu, temperatura skóry, rejestrowanie snu Inne mikrofon, głośnik, pierścień dotykowy mikrofon, głośnik, pierścień fizyczny Ceny premierowe Watch6 44, 46 mm - 1599 zł

Watch6 40 mm - 1499 zł

Watch6 LTE 44, 46 mm - 1849 zł

Watch6 LTE 40 mm - 1699 zł Watch6 Classic 43 mm - 1899 zł

Watch6 Classic 47 mm - 2049 zł

Watch6 Classic LTE 43 mm - 2149 zł

*Watch6 Classic LTE 47 mm - 2299 zł

*testowany przez nas model

Jak widzicie na powyższej tabeli, Samsung w tym sezonie zdecydował się wypuścić dwie podstawowe wersje Watcha6, przy czym Watch6 to model bez fizycznej, obrotowej koronki, zaś Watch6 Classic to właśnie model ze wspomnianym bezelem. Oprócz tego do wyboru mamy jeszcze kilka wersji wymiarowych i kolorystycznych, dzięki czemu dla każdego znajdzie się coś dobrego (coś mniejszego i bardziej eleganckiego dla kobiet, większego dla mężczyzn, a także modele o bardziej sportowym zacięciu. Najważniejsze cechy obu wersji macie wytłuszczone w powyższej tabeli, stąd nie ma co się powtarzać, ale warto na pewno już teraz podkreślić najważniejsze różnice względem poprzedniej generacji zegarka. Producent mówi m.in. o jeszcze większych, czytelniejszych niż dotąd ekranach (wyższe PPI), większych bateriach, nowym systemie zmiany pasków oraz o powiadomieniach, gdy Watch wykryje nieregularną akcję serca. O pozostałych nowościach rozpiszę się już na kolejnych stronach niniejszej publikacji.