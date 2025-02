Samsung Galaxy S24 - flagowa seria osiąga świetne wyniki w przedsprzedaży. Firma uważa, że to zasługa Galaxy AI

Na pierwszy rzut oka najnowsza seria flagowych smartfonów Samsunga, a więc Galaxy S24, nie wprowadza znaczących zmian w stosunku do swoich bezpośrednich poprzedników. Oczywiście mamy do czynienia z wydajniejszymi podzespołami, a także wsparciem dla AI, natomiast obyło się bez większych rewolucji. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy spojrzymy na statystyki z przedsprzedaży. Okazuje się bowiem, że zainteresowanie linią Galaxy S jest najwyższe od wielu lat.

Nowa generacja smartfonów Samsunga z serii Galaxy S24 już osiągnęła lepszą sprzedaż niż jej poprzednicy. Dużo wskazuje na to, że aktualna linia może się okazać czarnym koniem firmy w 2024 roku.

Z najnowszych doniesień wynika, że nowa seria smartfonów Samsung Galaxy S24 osiągnęła rekordową ilość zamówień w przedsprzedaży - zarówno w Indiach, jak i Korei Południowej. W pierwszym z wymienionych krajów sprzedano już ponad 250 tys. egzemplarzy (w trzy dni), natomiast w drugim jest to 1,21 mln sztuk (w okresie od 19 do 25 stycznia 2024 roku). Jeśli chodzi o Koreę, to liczba ta jest o 11% wyższa niż w przypadku serii Samsung Galaxy S23 (1,09 mln), natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę całą linię Galaxy S, to jest to najwyższy wynik w historii. Można więc zakładać, że jeśli ten trend utrzyma się także w regularnej sprzedaży, to będziemy mieli do czynienia z najlepiej sprzedającą się serią od lat.

Największy udział w przedsprzedaży ma najdroższy model Samsung Galaxy S24 Ultra (60%). Na drugim miejscu znalazł się wariant Samsung Galaxy S24+ (21%), a na trzecim Galaxy S24 (19%). Podobnie statystyki wyglądały w poprzednich generacjach, gdyż zazwyczaj największym powodzeniem cieszyły się modele, które kosztowały najwięcej. Sytuacja jest dość ciekawa, wszak tak jak wspomniano we wstępie, poza wprowadzeniem AI i nieco lepszymi podzespołami mamy do czynienia z ewolucją serii, a nie rewolucją. Natomiast spora część użytkowników może uważać zupełnie inaczej, a sam przedstawiciel Samsung Electronics stwierdził nawet, że zasługi za świetną sprzedaż należą się "Galaxy AI".

