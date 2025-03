Samsung Gauss - autorski model sztucznej inteligencji oficjalnie przedstawiony. Jego możliwości wykorzysta Galaxy S24

Już od jakiegoś czasu mogliśmy słyszeć o tym, że nadchodząca seria smartfonów Samsung Galaxy S24 będzie mogła natywnie wykorzystać model sztucznej inteligencji do codziennych zadań. Samsung oficjalnie zaprezentował go na wydarzeniu Samsung AI Forum 2023, które odbyło się 7 listopada. Autorski model nazwano Samsung Gauss - wykorzysta on swoje możliwości w zakresie programowania, generowania obrazów oraz pomagania w codziennych aktywnościach.

Samsung zaprezentował swój model sztucznej inteligencji Samsung Gauss. Jego możliwości są całkiem spore i łączą w sobie poniekąd chatbota oraz generator obrazów. O tym, na ile Gauss będzie użyteczny, dowiemy się przy okazji premiery kolejnej generacji smartfonów z rodziny Galaxy S24.

Nazwa modelu została zainspirowana dość znaną osobistością, a mianowicie niemieckim naukowcem, który nazywał się Johann Friedrich Carl Gauss (właśc. Gauß). W tym momencie z omawianego modelu generatywnej sztucznej inteligencji korzystają pracownicy Samsunga, natomiast zostanie on już niebawem udostępniony we wspomnianych smartfonach (premiera przewidywana jest na początek 2024 roku), a także innych produktach firmy. Tak naprawdę Samsung Gauss będzie mógł wykorzystać moc trzech pomniejszych modeli, z których każdy został stworzony w innym celu - są to Samsung Gauss Language, Code oraz Image.

Pierwszy z nich będzie czymś w rodzaju chatbota, który będzie w stanie odpowiadać na nasze pytania, ale także pomoże napisać maila, podsumować dokumenty lub napisać dowolny tekst. Posłuży nam również za tłumacza różnych języków. Samsung Gauss Code, jak sama nazwa wskazuje, umożliwi łatwiejsze programowanie dzięki interaktywnemu interfejsowi. Bardzo ciekawie zapowiada się ostatnia opcja, która nie tylko wygeneruje obrazy z opisów tekstowych, ale także zmieni styl obecnie istniejących lub zwiększy rozdzielczość zdjęć o słabej jakości. Imponujące jest to, że wszystkie omawiane funkcjonalności będą działać na smartfonie, który nie będzie wymagał dostępu do zewnętrznych usług - wszystkie operacje będą uruchamiane lokalnie na urządzeniu. Z pewnością może się to okazać dla Samsunga kartą przetargową w sprzedaży nowej serii smartfonów, a także innych sprzętów.

Źródło: SamMobile