Samsung Galaxy S24 - smartfon będzie oferował usługi AI, jednak mogą one wymagać wykupienia abonamentu

Rozwój sztucznej inteligencji powoli zmierza w kierunku urządzeń mobilnych i coraz więcej producentów ogłasza wprowadzenie jej do swoich smartfonów, jako różnego rodzaju usługi - od tych związanych z obróbką i generowaniem grafiki, po duże modele językowe (LLM) zdolne prowadzić z nami naturalne konwersacje. Wszystko to ma umożliwić nowy, wydajny układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. W nadchodzących smartfonach Samsunga z serii Galaxy S24 wspomniane usługi mogą się jednak okazać dodatkowo płatne.

Smartfony Samsunga z linii Galaxy S24 będą posiadały specjalny układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, który zaoferuje natywne wsparcie dla usług związanych ze sztuczną inteligencją. Marka może je jednak ukryć za ścianą płatnej subskrypcji.

Omawiana linia smartfonów Samsunga będzie występować także z układem Samsung Exynos 2400, który również umożliwi dostęp do wspomnianych usług opartych na AI. Rzecz jasna nie znamy jeszcze szczegółów dotyczących tego, co dokładnie zaoferuje nam Samsung w nadchodzącej flagowej serii. Pojawiły się jednak pewne doniesienia, które wskazują, że oferowane w urządzeniach możliwości będą dodatkowo płatne - prawdopodobnie w ramach abonamentu. Oczywiście musimy brać te informacje z lekkim przymrużeniem oka. Natomiast jeśli okażą się one prawdą, będziemy mieli do czynienia z dość ciekawą sytuacją - usługi będą bowiem natywnie funkcjonowały na urządzeniach, za które trzeba będzie wydać niemałe pieniądze. Wszelkie subskrypcje opierają się aktualnie na zdalnych usługach, do których nie mamy fizycznie dostępu. Inaczej sytuacja klaruje się w tym wypadku.

Samsung is actively pursuing the option of offering the on-device AI features of the S24 as a ‘subscription’ service. — Revegnus (@Tech_Reve) November 6, 2023

Tak naprawdę nie powinniśmy długo czekać na oficjalne wyjaśnienie, ponieważ premiera serii Samsung Galaxy S24 powinna nastąpić już w połowie stycznia 2024 roku. Co zaś się tyczy samej sztucznej inteligencji na urządzeniach mobilnych, to Samsung nie jest jedynym producentem, który zapowiedział jej wprowadzenie do swoich smartfonów. Nie tak dawno ten sam ruch zrobiła Motorola, kiedy przy okazji prezentacji smartfona zakładanego na nadgarstek przedstawiła asystenta MotoAI opartego na dużym modelu językowym (LLM), który także ma funkcjonować lokalnie na urządzeniu. Przyszły rok z pewnością będzie jeszcze bardziej nastawiony na rozwijanie tej dziedziny i to nie tylko na smartfonach.

Źródło: X @Tech_Reve