Premiera smartfonów Samsung Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra. Słuchawki Galaxy Buds Pro jako gratis w przedsprzedaży

To ważny dzień dla wszystkich fanów południowokoreańskiego giganta technologicznego. Samsung zaprezentował dziś swoje nowości, wśród których wyróżniają się trzy smartfony serii Galaxy S22. Model z dopiskiem „Ultra” nie przypomina wariantów bazowych, czyli S22 i S22+. W zasadzie bliżej mu do serii Note, ale nic nie dzieje się bez przyczyny. To właśnie tutaj znalazło zastosowanie bogactwo możliwości rysika S Pen, który znajdzie się w zestawie sprzedażowym z tegorocznym flagowcem. Akcesorium będzie można schować bezpośrednio w obudowie. Samsung Galaxy S22 Ultra to nic innego, jak duchowy spadkobierca po „notatnikach” z portfolio tytułowego producenta. Sprawdźmy, co oferują poszczególne warianty jednego z najbardziej wyczekiwanych smartfonów 2022 roku.

Samsung Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra oficjalnie. Odświeżona stylistyka, 4 nm procesor z GPU AMD, potężny setup fotograficzny i atrakcyjna oferta przedsprzedażowa z solidnym gratisem.

Na start przyjrzyjmy się modelowi najwyższemu. Za Samsunga Galaxy S22 Ultra przyjdzie nam zapłacić 5899 zł w wariancie podstawowym z 8 GB RAM i 128 GB pamięci na dane UFS 3.1. Urządzenie będzie można zakupić również w opcji 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB oraz 12 GB + 1 TB. Za wydajność odpowiada SoC Samsung Exynos 2200 wykonany w 4 nm litografii oraz GPU Xclipse 920 opracowane w architekturze AMD RDNA 2. Mamy więc obsługę ray tracingu i VRS (variable rate shading). Akumulator o pojemności 5000 mAh naładujemy przewodowo mocą 45 W lub bezprzewodowo przy użyciu 15 W. Do zestawu, w którym zabrakło ładowarki, dołączy rysik S Pen. Akcesorium będzie chowane wewnątrz obudowy, co zapewni stały dostęp do stylusa. Przypomnę, iż w przypadku poprzednika nie było to takie wygodne.

Wyświetlacz to 6,8-calowy Dynamic AMOLED 2X z rozdzielczością QHD+ z adaptacyjnym odświeżaniem obrazu w częstotliwości od 1 do 120 Hz. Próbkowanie to aż 240 Hz, natomiast pod ekranem umieszczono ultrasoniczny czytnik linii papilarnych. Zdjęcia i filmy zarejestrujemy przy użyciu 108 MP szerokokątnej kamery ze światłem f/1.8, 12 MP ultraszerokiego kąta z przysłoną f/2.2 oraz dwóch teleobiektywów z matrycami po 10 MP każdy (3x i 10x zoom optyczny). Za selfie odpowiada 40 MP kamerka na froncie. Nie zabraknie tutaj także technologii 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, a także barometru. Wszystko to schowano w konstrukcji o wymiarach 163,3 x 77,9 x 8,9 mm i wadze 229 gramów. W kwestii oprogramowania możemy liczyć na Androida 12 z autorską nakładką producenta – One UI 4.1.

Modele Samsung Galaxy S22 oraz S22+ w przeciwieństwie do wariantu S22 Ultra mają już wiele wspólnych cech. W zasadzie łączy je zdecydowana większość elementów. Zacznijmy od cech wspólnych. Obydwa smartfony korzystają z ekranów Dynamic AMOLED 2X z odświeżaniem w przedziale 10-120 Hz i próbkowaniem 240 Hz. Pod panelem znajdziemy czytnik linii papilarnych. Na zestaw fotograficzny składają się: 50 MP szeroki kąt (f/1.8, OIS), 12 MP ultraszeroki kąt (f/2.2), 10 MP teleobiektyw (f/2.4, OIS, 3x zoom optyczny) oraz 10 MP przednia kamerka do selfie (f/2.2). Znajdziemy tu ten sam procesor, co w Galaxy S22 Ultra, natomiast wersje pamięciowe zostały ograniczone do opcji 8 GB + 128 GB oraz 8 GB + 256 GB. Obydwa urządzenia obsługują 15 W ładowanie bezprzewodowe. Przejdźmy do różnic.

Model bazowy otrzymał 6,1-calowy ekran FHD+, akumulator o pojemności 3700 mAh oraz 25 W ładowanie przewodowe. Samsung Galaxy S22+ może pochwalić się obecnością 6,6-calowego panelu o rozdzielczości FHD+, baterią 4500 mAh oraz ładowaniem 45 W. Obydwa urządzenia wykazują zgodność z normą IP68. Regularna cena Galaxy S22 (8 GB + 128 GB) to 3999 zł. Opcja „z plusem” to wydatek 4999 zł. Przedsprzedaż to nie lada gratka dla fanów okazji cenowych i opłacalności. Kupując jedno z urządzeń serii Samsung Galaxy S22 jeszcze przed debiutem sklepowym, można liczyć na gratis w postaci słuchawek Samsung Galaxy Buds Pro. Ich regularna cena to 899 zł. Dodatkowo w grę wchodzi nawet 3000 zł gwarantowano zwrotu za Twój aktualny smartfon.

Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy S22 / S22+ Procesor Samsung Exynos 2200 Ekran 6,8-calowy Dynamic AMOLED 2X

QHD+

1-120 Hz 6,1- / 6,6-calowy Dynamic AMOLED 2X

FHD+

10-120 Hz RAM 8 GB, 12 GB 8 GB Pamięć na dane 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB 128 GB, 256 GB Aparat główny 12 MP ultraszeroki kąt f/2.2

108 MP szeroki kąt f/1.8

10 MP teleobiektyw f/2.4 (3x zoom)

10 MP teleobiektyw f/4.9 (10x zoom) 12 MP ultraszeroki kąt f/2.2

50 MP szeroki kąt f/1.8

10 MP teleobiektyw f/2.4 (3x zoom) Przednia kamerka 40 MP f/2.2 10 MP f/2.2 Akumulator 5000 mAh

45 W 3700 mAh / 4500 mAh

25 W / 45 W System Android 12, One UI 4.1 Android 12, One UI 4.1 Wymiary i waga 163,3 x 77,9 x 8,9 mm

229 g 146 x 70,6 x 7,6 mm / 157,4 x 75,8 x 7,6 mm

168 g / 186 g Cena 5899 zł (8 + 128 GB) 3999 zł (S22 8 + 128 GB)

4999 zł (S22+ 8 + 128 GB)

Źródło: Samsung