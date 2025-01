Samsung Galaxy S25 Slim - wiemy prawie wszystko o kolejnym flagowcu giganta. To będzie najciekawszy model z serii Galaxy S25

Od jakiegoś czasu wiemy już, że seria smartfonów Samsung Galaxy S25 będzie składać się nie z trzech, lecz z czterech modeli. Nowością będzie urządzenie wstępnie określane jako Slim, które ma przypominać wariant S25+, lecz powinno być cieńsze i pod względem specyfikacji dosyć podobne do czołowego S25 Ultra. Choć na model ten poczekamy jeszcze pewnie kilka miesięcy, już dziś wiemy prawie wszystko na jego temat. Czym zaskoczy nas omawiany Slim?

Samsung Galaxy S25 Slim ma szansę zostać wyjątkowym flagowcem o wielkich możliwościach, jednak niepokoić mogą doniesienia o baterii o pojemności od 3000 do 4000 mAh.

W sieci pojawiły się właśnie pierwsze konkretne przecieki na temat tego modelu, a co ważniejsze, nie zabrakło dokładnych renderów autorstwa @OnLeaks (we współpracy ze SmartPrix). Zgodnie z założeniami, całość faktycznie wygląda jak model Galaxy S25+ - mamy więc nieco kanciaste ramki i trzy obiektywy z tyłu z charakterystycznymi czarnymi obramówkami. Wymiary urządzenia to 159 x 76 x 6,4 mm. Jak więc widać, będzie to niezwykle cienki smartfon - nawet wliczając wystające aparaty całość ma mieć 8,3 mm grubości, co jest już wynikiem godnym podziwu. Urządzenie ma również cechować się ekranem AMOLED LTPO 120 Hz o przekątnej 6,7-6,8 cala.

Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, wewnątrz ma się znaleźć chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite współpracujący z 12 GB pamięci RAM. Znakomicie zapowiada się zestaw aparatów. Smartfon ma dostać 200-megapikselowy aparat główny z sensorem Samsung ISOCELL HP5, 50-megapikselowy aparat ultraszerokokątny z sensorem ISOCELL JN5 i 50-megapikselowy aparat teleobiektywowy z 3,5-krotnym zoomem optycznym. Jakość zdjęć i filmów powinna być więc znakomita. Rozczarowywać może jednak bateria. Chodzą pogłoski, że Samsung Galaxy S25 Slim ma być zasilany akumulatorem o pojemności od 3000 do 4000 mAh - wszystko przez wyjątkowo cienką obudowę. Być może producent ma jakiś plan na zachowanie odpowiednio długiego czasu pracy z dala od ładowarki, jednak należy dodać, że wiele nowych flagowców otrzymuje już baterie o pojemności ok. 6000 mAh. Premiera omawianego modelu powinna odbyć się dopiero w maju, aczkolwiek liczymy, że Samsung zapowie go już 22 stycznia podczas premiery serii S25.

Źródło: SmartPrix, Digital Chat Station, GSMarena