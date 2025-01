Samsung Galaxy S25 - zapowiada się wzrost cen w porównaniu do zeszłorocznych modeli. Powód jest oczywisty

Przed nami jedna z największych smartfonowych premier tego roku. Już 22 stycznia odbędzie się tegoroczna edycja Galaxy Unpacked. Podczas tego wydarzenia zapoznamy się z wyczekiwanymi smartfonami Samsunga z serii Galaxy S25. Tak się składa, że dziś wiemy już w zasadzie wszystko o tych smartfonach i na pewno rozczarowani będą ci, którzy liczyli na sporą liczbę zmian w stosunku do zeszłorocznych modeli, ale wygląda na to, że to jeszcze nie koniec złych wieści.

Szacuje się, że wykorzystanie układów Snapdragon 8 Elite jest dla Samsunga nawet o 100% droższe niż użycie własnych układów Exynos.

Od jakiegoś czasu wiemy już, że wszystkie smartfony z nowej serii wyposażone zostaną w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite (zapewne w specjalnie dostrojonej wersji for Galaxy). Z jednej strony to świetna informacja, bowiem użytkownicy będą mogli liczyć nie tylko na najwyższy poziom wydajności, ale również dobrą energooszczędność i rozsądne temperatury podczas pracy. Problem tylko w tym, że słono za to zapłacimy... Według najnowszego raportu z Korei Południowej, możemy zapomnieć o scenariuszu, w którym ceny modeli S25 są takie same jak w serii S24. Podwyżki są nieuniknione właśnie ze względu na ulepszenia w specyfikacji. Szacuje się, że wykorzystanie układów Snapdragon 8 Elite jest dla Samsunga nawet o 100% droższe niż użycie własnych układów Exynos. Należy też wziąć pod uwagę, że tym razem już wszystkie urządzenia z rodziny Galaxy S25 będą miały 12 GB RAM-u LPDDR5X.

Przez pewien czas wydawało się, że gigant przynajmniej w niektórych nowych smartfonach zastosuje układ Exynos 2500, jednak ze względu na problemu z procesem produkcyjnym producent nie był w stanie zapewnić odpowiedniej liczby chipów (choć rzekomo walczono o to do ostatniego momentu). W rezultacie premiera układu SoC została opóźniona i nie dziwią plotki, że Samsung może na nim oprzeć wszystkie swoje nadchodzące smartfony z linii Galaxy Z. Na koniec przypomnę jeszcze ceny zeszłorocznych modeli Galaxy S24:

podstawowy S24 startował od 4099 zł

S24+ od 5199 zł

S24 Ultra od 6599 zł

Pozostaje nam zatem mieć nadzieję, że podwyżki ostatecznie okażą się tylko symboliczne.

Źródło: Evleaks, Android Headlines, GSMarena, FNNews