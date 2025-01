Premiera serii smartfonów Samsung Galaxy S25 już za moment. Znamy oficjalną datę Galaxy Unpacked 2025

Firma Samsung oficjalnie ogłosiła datę rozpoczęcia wydarzenia Galaxy Unpacked. Wiemy już, że koreański producent zaprezentuje na nim wiele ciekawych urządzeń, w skład których wejdzie rodzina smartfonów Galaxy S25. W tej ostatniej podobno zajdą spore zmiany, gdyż będziemy mogli liczyć na dodatkowy, czwarty wariant z dopiskiem Slim, którego będzie charakteryzować bardzo smukła konstrukcja. Czego jeszcze możemy się spodziewać na nadchodzącej transmisji z San Jose?

Wydarzenie Galaxy Unpacked w 2025 roku odbędzie się 22 stycznia o godz. 19:00. Możemy się spodziewać nie tylko premiery nowej serii smartfonów Galaxy S25, ale również innych urządzeń od tego koreańskiego producenta.

Galaxy Unpacked 2025 to przede wszystkim premiera nowych smartfonów z flagowej serii Galaxy S. Wskazują na to zarówno materiały marketingowe (cztery modele ułożone obok siebie), jak i informacje prasowe od tego producenta. Oprócz Samsunga Galaxy S25 pojawi się Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra, a ostatnie doniesienia mówią również o wariancie Galaxy S25 Slim. Firma nadal mocno stawia na sztuczną inteligencję w postaci Galaxy AI, więc możemy się spodziewać nowości także z tej kategorii. Smartfony prawdopodobnie zostaną wyposażone w układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite w specjalnej wersji for Galaxy, czyli z podkręconymi zegarami. Mowa również o obsłudze bezprzewodowego ładowania w standardzie Qi2. Wszystkie modele skorzystają też z nakładki One UI 7.

Ponadto z innych nieoficjalnych doniesień można się dowiedzieć, że na wydarzeniu zostanie zaprezentowana nowa wersja pierścienia z linii Galaxy Ring, jak również inteligentne okulary do rozszerzonej rzeczywistości (AR). Wydarzenie będzie transmitowane na stronie Samsung.com, Samsung Newsroom, a także na oficjalnym kanale Samunga na platformie YouTube. Jeśli zapiszemy się na nie pod tym adresem już teraz, to zyskamy 200 zł upustu podczas zakupów w przedsprzedaży - do tej pozostały trochę ponad dwa tygodnie, gdyż transmisja z San Jose w Kalifornii odbędzie się (jak już wspomniano) 22 stycznia 2025 roku.

