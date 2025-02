Samsung Galaxy S25 Ultra na pierwszych zdjęciach. Smartfon do bólu przypomina poprzednika, choć wyróżnia się kilkoma detalami

Od kilku lat smartfony Samsunga cechują się prostym i niestety coraz bardziej nudnym designem. Być może uwaga ta nie dotyczy akurat flagowego Galaxy S24 Ultra, to jednak podejrzewam, że spora część fanów Samsunga liczy na poważniejsze zmiany w wyglądzie nadchodzących czołowych urządzeń. Niestety, najnowsze zdjęcia smartfona Galaxy S25 Ultra potwierdzają brak wyczekiwanej rewolucji. Mało tego - na pierwszy rzut oka model ten prezentuje się prawie tak samo jak poprzednik.

Szkoda, że Samsung nie zdecydował się na większe zmiany w designie. Najnowsze zdjęcia potwierdzają, że Galaxy S25 Ultra będzie w sumie bardzo podobny do poprzednika.

Informator @Jukanlosreve udostępnił na portalu X zdjęcia smartfonów Galaxy S25 Ultra (a konkretnie to atrap). Widzimy czarny i biały wariant kolorystyczny. Plecki zdradzają nam, że układ aparatów pozostaje niezmienny, aczkolwiek można dostrzec, że wokół obiektywów znajduje się "obwódka" w kolorze telefonu (na wzór np. Galaxy Z Folda6). Dla zwykłych użytkowników ważniejsze będzie to, że producent użyje nieco bardziej zaawansowanych sensorów niż w Galaxy S24 Ultra. Poza tym widać nieco zaokrąglone rogi urządzenia, które nie powinny się wbijać w dłoń. Szkoda tylko, że Samsung nie zdecydował się na więcej obłych kształtów - Galaxy S25 Ultra ma zupełnie płaski ekran i płaskie plecki, a przez to może być nieco nieporęcznym urządzeniem (podobnie jak poprzednik).

Widok na ekrany smartfonów nie zdradza nam w zasadzie nic ważnego - przednia kamerka znajduje się tam, gdzie zawsze, czyli tuż pod górną ramką, w środkowej części ekranu. Nie ma co przejmować się widocznymi bąbelkami pod folią ochronną, bowiem przewiduje się, że Samsung Galaxy S25 Ultra nie będzie miał fabrycznie zakładanej ochrony ekranu. Zamiast tego oczekujemy szkła na wzór Corning Gorilla Glass Armor z Galaxy S24 Ultra. Tak czy owak, wszystko powinno stać się jasne tuż po Nowym Roku. Premiera smartfonów z serii Galaxy S25 Ultra może odbyć się 22 stycznia (wskazują na to ostatnie przecieki). Co istotne, wszystkie modele z tej linii powinny zostać wyposażone w układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Źródło: Android Authority, @Jukanlosreve