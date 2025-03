Samsung Galaxy S25 Ultra ma otrzymać nowe aparaty fotograficzne. Zapowiada się mała rewolucja

Samsung Galaxy S24 Ultra ma swoje wady, ale mimo wszystko trudno nie zaliczyć tego modelu do grona najlepszych fotosmartfonów na rynku. Wygląda jednak na to, że amatorzy mobilnej fotografii mają wiele powodów, by wstrzymać się z zakupem tegorocznego flagowca giganta i poczekać na premierę jego następcy. Docierają do nas przecieki od wiarygodnego informatora, z których wynika, że Galaxy S25 Ultra będzie cechował się zupełnie nowym zestawem aparatów.

Samsung Galaxy S25 Ultra ma być znacznie lepszym fotosmartfonem niż poprzednik. Wygląda na to, że ultraszerokokątna jednostka 12 MP zostanie zastąpiona przez nowy aparat 50 MP. Ponadto na emeryturę ma odejść aparat telefoto 10 MP.

Słyszeliśmy już, że Samsung szykuje wiele nowości w przyszłorocznej serii flagowców. Jak się okazuje, obok zmian w designie możemy spodziewać się także małej fotograficznej rewolucji. Jak donosi Ice Universe, topowy model Samsung Galaxy S25 Ultra nadal ma być wyposażony w cztery aparaty na pleckach, jednak dwa z nich mają cechować się znacznie wyższą rozdzielczością. Wygląda na to, że ultraszerokokątna jednostka 12 MP ustąpi miejsca nowemu aparatowi 50 MP. Ponadto na emeryturę ma odejść aparat telefoto 10 MP, który już stosowany jest przez Samsunga od kilku generacji. Sensor ten ma zostać zastąpiony przez nową jednostkę 50 MP zapewniającą 3-krotny zoom optyczny.

Poza tym na pokładzie ma pozostać 50-megapiskelowa jednostka peryskopowa gwarantująca 5-krotny zoom optyczny, jak również główny aparat 200 MP - choć niewykluczone, że i tutaj doczekamy się małego update'u, bowiem krążą plotki, że południowokoreański gigant sięgnie po nową 1-calową jednostkę ISOCELL. Jak zatem widać, jest na co czekać, szczególnie że mamy otrzymać zupełnie nową konstrukcję, rzekomo całkiem odmienną względem poprzednika. Na ten moment wydaje się pewne, że smartfon będzie zasilany przez topowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Źródło: Sammobile, Weibo (Ice Universe)