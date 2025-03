Samsung Galaxy S25 Ultra niczym Galaxy S21 Ultra. Smartfon będzie dostępny w wyczekiwanych wariantach pamięciowych

Choć trudno w to uwierzyć, Galaxy S21 Ultra to ostatni flagowiec Samsunga, który dostępny był u nas w wersji z 16 GB pamięci RAM. Wszystkie kolejne modele z dopiskiem Ultra oferowały już jedynie 12 GB. Niby do płynnego działania więcej nie trzeba, ale przecież takie urządzenie kupuje się na lata i byłoby dobrze, gdyby pamięci operacyjnej nie zabrakło również w przyszłości, prawda? Na szczęście wygląda na to, że Samsung kończy już z dawaniem RAM-u "na styk".

Najnowsza oferta Samsunga powinna spodobać się tym, którzy narzekali na 12 GB RAM-u w topowych modelach. Smartfon Galaxy S25 Ultra będzie bowiem dostępny również w wariantach pamięciowych 16 GB + 512 GB i 16 GB + 1 TB.

Jak podaje bardzo aktywny w ostatnich tygodniach informator @Jukanlosreve, smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra trafi do sklepów w trzech wariantach pamięciowych: 12 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB i 16 GB + 1 TB. Dla porównania poprzednika można kupić wyłącznie z 12 GB RAM-u, dlatego najnowsza oferta Samsunga powinna spodobać się tym, którzy z urządzenia zamierzają intensywnie korzystać przez najbliższe lata. Tym samym producent nie będzie już w tyle za innymi firmami, które 16-gigajtowe modele mają w swoich ofertach już od dawna.

1TB 16 — Jukanlosreve (@Jukanlosreve) December 8, 2024

Pozostała część specyfikacji smartfona mówi nam, że nadchodzi jeden z najlepszych androidowych flagowców na rynku. Urządzenie ma zostać wyposażone w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,86-calowy ekran Dynamic AMOLED LTPO, główny aparat 200 MP, nową jednostkę ultraszerokokątną 50 MP ISOCELL JN3, teleobiektyw 10 MP (3-krotny zoom optyczny) oraz teleobiektyw peryskopowy 50 MP (5-krotny zoom optyczny). Poza tym spodziewamy się m.in. baterii 5000 mAh z obsługą ładowania 45 W i dołączonego rysika S Pen. Premiera tego modelu i innych smartfonów z serii Galaxy S25 powinna odbyć się w drugiej połowie stycznia.

Źródło: @Jukanlosreve, Ice Universe