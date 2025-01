Ryan Shrout odpowiedzialny za promocję kart graficznych Intel Arc Alchemist odchodzi z firmy

Jakiś czas temu pisaliśmy, że o tym, że Scott Herkelman twarz działu odpowiedzialnego za AMD Radeon odszedł z firmy. Teraz w przeciwnym obozie Ryan Shrout, starszy dyrektor do spraw strategii klienta, grafiki i sztucznej inteligencji, podjął podobną decyzję i opuszcza szeregi firmy z Santa Clara. Choć znany głównie z wywiadów na temat Intel Arc Alchemist, był też odpowiedzialny za marketing nowych kart graficznych, nie jednokrotnie ukazując je w realnych zastosowaniach.

Ryan Shrout przed dołączeniem do Intela prowadził stronę internetową "PC Perspective" oraz własną działalność gospodarczą "Shrout Research" zajmującą się analityką. W 2018 roku przyjął posadę głównego specjalisty do spraw strategii wydajności i ówcześnie znany był z przedstawiania mocnych stron produktów Intela w rzeczywistych scenariuszach. Po pewnym czasie awansował on na stanowisko starszego dyrektora do spraw strategii klienta, grafiki i sztucznej inteligencji, współpracując z taki osobistościami jak Tom Petersen i Raja Koduri.

W środę 26 września Ryan Shrout zamieścił na portalu X (Twitter) post obwieszczający jego odejście z Intela, pisząc: "Jesień to pora zmian! Wczoraj był mój ostatni dzień w firmie Intel. Zamierzam spędzić kilka tygodni z rodziną, a potem nie mogę się doczekać, aby pomówić o tym, co będzie dalej!". Niestety nie znamy powodów jego decyzji, ani planów znanego specjalisty na przyszłość. Niewątpliwie jest to strata dla firmy z Santa Clara, mimo iż ta od czasu odejścia Raji Koduriego, wzbogaciła się o naprawdę dużą liczbę personelu.

Fall is a season for change! Yesterday was my last day at Intel. I’m going to take a couple weeks with the family then I’m excited to talk about what’s next! pic.twitter.com/G6QRr8WHjV