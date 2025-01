Scott Herkelman, jedna z twarzy działu kart graficznych AMD Radeon, już wkrótce odejdzie z firmy

W ostatnich latach, jedną z najważniejszych twarzy marki AMD Radeon, stał się Scott Herkelman, dzierżący obecnie stanowisko wiceprezesa oraz dyrektora generalnego w dziale AMD Graphics Buissnes. To właśnie on zapowiadał w ostatnich latach zdecydowaną większość kart graficznych Radeon, a także prezentował najważniejsze aspekty architektury RDNA, RDNA 2 czy RDNA 3. Dość niespodziewanie Scott poinformował o rychłym opuszczeniu firmy AMD.

Na oficjalnym koncie Scotta Herkelmana na portalu X, pojawiła się krótka informacja na temat opuszczenia firmy AMD. Po siedmiu latach i wprowadzeniu trzech generacji architektury RDNA (karty Radeon RX 5000, Radeon RX 6000 oraz Radeon RX 7000), Scott zdecydował się na opuszczenie szeregów przedsiębiorstwa. Aktualny nadal dyrektor generalny w dziale AMD Graphics Buisssnes, zasłynął w przeszłości z kilku ciekawych wypowiedzi na konferencjach firmy, które miały w pewny sposób wyśmiać rozwiązania konkurencji. Mowa chociażby o wprowadzeniu standardu DisplayPort 2.1, podczas gdy NVIDIA nadal korzysta z DisplayPort 1.4a lub historii ze złączem 12VHPWR, na które AMD się finalnie nie zdecydowało.

After seven years at AMD and launching three increasingly competitive generations of RDNA graphics architectures, I have decided to leave AMD at the end of this year.



Godspeed @amdradeon



I will miss every single one of you, fighting shoulder to shoulder in the trenches…