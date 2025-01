Jim Ryan wkrótce zrezygnuje z funkcji prezesa PlayStation i przestanie kierować działem Sony Interactive Entertainment

Jim Ryan już od 30 lat działa w szeregach firmy Sony i będąc jedną z najważniejszych osób w dziale Sony Interactive Entertainment. Posadę CEO tegoż działu, a zatem i całego PlayStation, przejął w 2019 roku, kiedy to generacja PlayStation 4 była u szczytu swojej popularności. Choć Jim Ryan zrobił mnóstwo dla PlayStation, doprowadzając do tego że marka PlayStation jest najmocniejsza w Europie, nadeszła pora na zmianę warty. W nocy przedsiębiorstwo poinformowało, iż Jim Ryan odchodzi na emeryturę a jego kadencja zakończy się za kilka miesięcy.

Jim Ryan poinformował o rychłym odejściu na emeryturę. Dotychczasowy szef PlayStation oraz SIE pozostanie na stanowisku do końca marca 2024 r.

Po nieco ponad czterech latach dzierżenia funkcji CEO PlayStation, Jim Ryan zdecydował się na opuszczenie firmy. Jaki jest oficjalny powód rezygnacji? Aktualny jeszcze prezes stwierdził, iż coraz większym problemem jest dla niego zachowanie balansu pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym (dom rodzinny znajduje się w Wielkiej Brytanii, tymczasem pracuje w Stanach Zjednoczonych, co staje się coraz większym obciążeniem). Jim Ryan funkcję CEO będzie sprawował do końca marca 2024 roku. Później, na okres tymczasowy, pałeczkę przejmie Hiroki Totoki, który obecnie sprawuje funkcję dyrektora finansowego w firmie Sony. W międzyczasie przedsiębiorstwo będzie poszukiwać nowej osoby na to stanowisko.

Nie da się ukryć, że Jim Ryan nie miał zbyt dobrej opinii wśród graczy. Wiele osób dzieli opinię, iż od czasu przejęcia przez niego funkcji prezesa PlayStation, marka zaczęła być rozmieniana na drobne. Na PlayStation 5 nie trafia zbyt wiele nowych gier od twórców first party, podwyższono ceny produkcji, a niedawno również znacząco podbito ceny abonamentu PlayStation Plus. Jim Ryan w ostatnich miesiącach bardzo aktywnie działał również w temacie blokady przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft, co ostatecznie mu się najpewniej nie uda. Ostatnie działania nie zmieniają jednak faktu, iż Jim Ryan był bardzo istotną osobą w szeregach PlayStation, która w przeszłości zrobiła dla działu wiele dobrego.



Hiroki Totoki zostanie tymczasowym prezesem PlayStation począwszy od 1 kwietnia 2024 roku

