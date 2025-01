Sony PlayStation 5 - konsola zostawia konkurencję daleko w tyle. Najnowsze statystyki ukazują sprzedaż innych sprzętów

Od momentu przedstawienia konsol nowej generacji - Sony PlayStation 5 oraz Xboksów Series - nie radziły sobie one najlepiej pod kątem sprzedaży. Oczywiście główną przyczyną była słaba dostępność oraz zawyżone ceny przez pośredniczących sprzedawców. Czasy pandemii jednak minęły i niedawno Sony pochwaliło się, że ich konsola sprzedała się w ponad 40 mln egzemplarzy. Okazuje się jednak, że im więcej czasu mija, tym bardziej wzrasta na nią popyt. Co ciekawe, nie można tego samego powiedzieć o bezpośredniej konkurencji oraz konsoli od Big N.

Sytuacja nie jest aż tak zaskakująca, ponieważ początkowo wszystko wskazywało na to, że to właśnie konsola Sony wysunie się z czasem na prowadzenie. Warto podkreślić, że statystyki dotyczą wyłącznie Wielkiej Brytanii, natomiast dają nam pewien wgląd w to, jaka konsola zdaje się najbardziej zyskiwać w oczach użytkowników. Pomimo początkowych trudności Sony PlayStation 5 staje się coraz popularniejszym towarem i w rocznym ujęciu czasowym może się pochwalić 60% wzrostem sprzedaży. Przegania przy tym konsolę Nintendo Switch, która tym razem notuje 10% spadek, oraz obydwie wersje Xboxa Series - w tym wypadku sprzedaż jest niższa aż o 23%.

In the UK last month, console sales were up 22% over July. That was mostly down to PS5, which saw a 42% sales increase, while Xbox Series S and X is up 7% month-on-month. Switch is down 5%. Year-to-date, PS5 is up 60%, Switch is down 10%, and Xbox Series S and X is down 23%.