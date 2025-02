Sony ujawniło liczbę sprzedanych konsol PlayStation 5. Wynik jest dwukrotnie lepszy od Xbox Series

Konsola Sony PlayStation 5 była dość długo wyczekiwanym produktem firmy. Po drodze urządzenie napotykało jednak mnóstwo problemów - szczególnie okres pandemii, w którym to produkcja i dostawy sprzętu do klientów były ograniczone. Sony nie było wtedy w stanie sprostać popytowi na swoją sztandarową konsolę. Międzyczasie sytuacja zaczęła się zmieniać i wracać do normy. Po prawie 3 latach od debiutu sprzętu firma pochwaliła się łączną liczbą sprzedanych egzemplarzy PS5.

Po kilku latach ciężkiej przeprawy przez szalejącą sytuację na świecie konsola Sony PlayStation 5 sprzedała się w zadowalającej dla producenta liczbie 40 mln egzemplarzy. Firma chwali się uzyskanym rezultatem, który można zaliczyć do całkiem dobrych.

Przypominając sobie czasy pandemii, z pewnością wyraźnie pamiętamy moment, w którym braki w dostawach konsoli Sony PlayStation 5 dały się najbardziej we znaki. Sytuacja wyglądała bardzo źle i kupno urządzenia w początkowo ustalonej przez producenta cenie graniczyło z cudem. Sprzedawcy narzucali bardzo dużą marżę, która skutecznie zniechęcała do nabycia PS5. Oczywiście był to okres przejściowy, ale w bardzo wielkim stopniu przełożył się na sprzedaż. Sony dopiero teraz pochwaliło się rezultatami całego procesu, z których dowiadujemy się, że konsola rozeszła się w liczbie 40 mln sztuk. Biorąc pod uwagę wspomniane przeszkody oraz bezpośrednią konkurencję, trzeba przyznać, że jest to dobry wynik.

Dla porównania konsole obecnej generacji ze strony Microsoftu - Xbox Series S|X - sprzedały się w łącznym nakładzie 21 mln sztuk. Natomiast mniej spokrewnione z tą konkretną branżą gogle VR Meta Quest 2 dotarły do przeszło 20 mln nabywców. Mówimy tu o analogicznym okresie niemal trzech lat. Sony faktycznie ma się z czego cieszyć. Dodatkowo na swoim blogu firma chwali się, że na konsolę dostępnych jest już ponad 2500 gier (dokładnie 2643), choć w tej liczbie zawierają się również tytuły z PS4. Opublikowano też grafikę z najlepszymi grami - możemy ją zobaczyć poniżej. Pomimo tego, co mogliśmy usłyszeć na niedawnym procesie Microsoftu z FTC, Sony wygrywa pod każdym względem, jeśli chodzi o rynek konsol i nie zapowiada się na zmiany.

Źródło: SIE.Blog