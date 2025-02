PlayStation 5 Pro może zadebiutować na rynku w listopadzie 2024 roku. Poznaliśmy nieoficjalne szczegóły urządzenia

W tym roku Sony ma zaplanowane kilka premier, zarówno w sektorze gier jak i hardware. Oprócz Marvel's Spider-Man 2, na rynku powinna pojawić się odświeżona wersja PlayStation 5 z doczepianym napędem, a także PlayStation Project Q czyli niewielkie urządzenie pozwalające na streamowanie gier z PlayStation 5 za pomocą funkcji Remote Play. O potencjalnym PlayStation 5 Pro w ostatnich tygodniach zrobiło się z kolei bardzo cicho, tymczasem Tom Henderson opublikował garść konkretów na temat urządzenia.

Według nieoficjalnych informacji konsola PlayStation 5 Pro jest faktycznie projektowana i to już od początku 2022 roku. Wersje developerskie miałyby być gotowe w listopadzie tego roku, by 12 miesięcy później na rynku zadebiutowała finalna wersja sprzętu.

Według Toma Hendersona i jego źródeł (via Keytogaming), PlayStation 5 Pro jest opracowywane od początku 2022 roku, a jego debiut wstępnie zaplanowano na listopad 2024 roku, czyli około 4 lata po premierze podstawowej konsoli PS5. Jednocześnie w listopadzie tego roku mają być gotowe wersje developerskie, które trafią do producentów gier. Urządzenie powstaje pod kodową nazwą Project Trinity, co jest w pewnym stopniu powiązane z uniwersum "The Matrix". Wystarczy wspomnieć, że PS4 Pro powstawało pod kodową nazwą "Project Neo", podczas gdy gogle PlayStation VR pod nazwą "Project Morpheus".

Specyfikacja niestandardowego układu APU od AMD nie jest obecnie sfinalizowana, jednak według Hendersona, obecna wersja urządzenia posiada m.in. układ graficzny z 30 blokami WGP (Workgroup processors), co miałoby się przełożyć na 60 bloków CU (Compute Units). Nie wiemy jednak czy architektura pozostanie przy RDNA 2, czy też będzie to nowsza iteracja (jak RDNA 3 lub jej zaktualizowana wersja RDNA 3+, o której mówi się również całkiem sporo). Przypominamy, że dotychczasowe PlayStation 5 posiada 18 klastrów WGP oraz 36 bloków CU. Nowa konsola zaoferuje również szybsze pamięci VRAM - 18 Gbps zamiast 14 Gbps. Potencjalny PlayStation 5 Pro ma pozwolić na płynniejszą rozgrywkę w 4K jak również wprowadzić nowy tryb wydajności pozwalający na grę w skalowalnej do 8K rozdzielczości. Znacząco usprawniona ma również zostać sprzętowa akceleracja Ray Tracingu.

Źródło: Tom Henderson (Keytogaming)