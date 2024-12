Sony ogłasza duże podwyżki za roczne abonamenty PlayStation Plus Essential, Extra oraz Premium

W zeszłym roku Sony znacząco rozbudowało ofertę abonamentu PlayStation Plus, dzieląc go na trzy osobne półki - im wyższy poziom, tym więcej gier lub innych dodatków było oferowanych. Obecnie gracze mogą zdecydować się na warianty: PlayStation Plus Essential, Extra lub Premium. Dość nieoczekiwanie Sony na swoim blogu ogłosiło nowe ceny abonamentu, zmiany jednak mają dotyczyć (przynajmniej na razie) wyłącznie wykupienia dostępu od razu na 12 miesięcy.

Sony ogłosiło znaczącą podwyżkę 12-miesięcznej wersji abonamentu PlayStation Plus Essential, Extra oraz Premium. Zmiany wejdą w życie od 6 września bieżącego roku.

Sony na swoim blogu ogłosiło informację o wzroście ceny abonamentów PlayStation Plus Essential, Extra oraz Premium w wersjach wykupu na 12 miesięcy. PlayStation Plus Essential dotychczas kosztował 59,99 euro (240 złotych) w takiej wersji, natomiast od 6 września cena wzrośnie do 71,99 euro (przypuszczalnie około 320 złotych - polskie ceny nie zostały jeszcze ogłoszone). PlayStation Plus Extra obecnie wyceniony jest na 99,99 euro (400 złotych), z kolei nowa kwota sięga już 125,99 euro (okolice 570 złotych). PlayStation Plus Premium natomiast na chwilę obecną kosztuje jeszcze 119,99 euro (480 złotych), jednak lada moment jego cena zostanie podniesiona do 151,99 euro (okolice 680 złotych).

Wariant abonamentu Dotychczasowa cena (12 miesięcy) Nowa cena (12 miesięcy) PlayStation Plus Essential 59,99 euro (240 zł) 71,99 euro (około 320 zł) PlayStation Plus Extra 99,99 euro (400 zł) 125,99 euro (około 570 zł) PlayStation Plus Premium 119,99 euro (480 zł) 151,99 euro (około 680 zł)

Jak widać, wzrosty są bardzo duże, a największe zdecydowanie przy PlayStation Plus Premium, gdzie różnica w Polsce może sięgnąć nawet 200 złotych. Nowe ceny, według Sony, mają pozwolić na utrzymanie dotychczasowego, wysokiego poziomu usług PlayStation Plus, na czele z oferowanymi grami. Przy okazji potwierdzono listę tytułów, które będą dostępne dla graczy we wrześniu. Mowa o następujących grach: Saints Row (wersja z 2022 roku), Black Desert Traveler Edition oraz Generation Zero. Gry będą dostępne do pobrania od 5 września.

Źródło: Sony